Португалия заявляет о четвертой волне коронавируса

В стране "Дельта"-штам стал причиной почти 90% новых случаев заболевания.

7 июля премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил, что в стране началась четвертая волна пандемии коронавируса.

Как сообщает Reuters, уровень заболеваемости поднялся после того, как Португалия открылась для посетителей Евросоюза и Великобритании.

Также читайте Виктор Ляшко в Брюсселе провел переговоры о признании в ЕС украинских ковидних сертификатов

Сейчас уровень заболеваемости в Португалии вернулся к уровню, который в последний раз наблюдался в феврале, когда действовал локдаун. Большинство предприятий возобновили работу, а пляжи заполнены, поскольку начинается летний туристический сезон.

Вакцинацию прошли только 38% населения, новые случаи заболевания регистрируются в основном среди невакцинированных молодых людей, а ежедневные показатели смертности остаются на однозначном уровне, что значительно ниже февральских показателей. Национальный институт здравоохранения сообщил, что сейчас 89,1% случаев заражения приходится на "Дельта"-штам, причем резкий рост заболеваемости отмечается на севере страны и на атлантических островах Мадейра и Азорские острова.

Напомним, в Индии более 2000 человек "прививали" от COVID-19 соленой водой. Организаторы махинации брали деньги за такую "вакцинацию".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку