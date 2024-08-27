У Херсоні бригада "швидкої" потрапила під ворожий обстріл: що відомо

Медики, які мали надати допомогу цивільним українцям, знову стали ціллю агресора.

У Дніпровському районі Херсона через ворожу атаку з дрона мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 63-річний чоловік. Бригада швидкої, яка поспішала на допомогу пораненому, сама потрапила під ворожий обстріл.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Постраждали троє медпрацівників. У них вибухова травма та контузія. Пошкоджене авто", – зазначив він.

Нагадаємо, 25 серпня, росіяни влучили у житловий будинок у Дніпровському районі Херсона.

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