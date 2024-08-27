Военный сбор в Украине: как изменятся налоги с 1 сентября

Повышение ставок считается справедливым решением для финансирования Сил обороны во время войны.

Украинцы могут столкнуться с увеличением налогов, в том числе с ростом военного сбора. Планы повышения военного сбора для физических лиц-предпринимателей останутся без изменений.

Об этом пишет издание "24 Канал".

Для физических лиц военный сбор увеличится с 1,5% до 5%, тогда как для физических лиц-предпринимателей III группы он составит 1% дохода. Для других групп налог составит 5% от суммы, рассчитанной на основе двух минимальных зарплат в месяц.

В то же время, большая часть граждан уклоняется от уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ, предпочитая оптимизировать налогообложение с помощью минимальных зарплат или физлиц-предпринимателей.

"У нас из официально устроенных 70% — это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора не значительна. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором — правильный шаг, чтобы каждый работающий гражданин Украины имел возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил", — отметил он.

Министр считает, что увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для зарплат украинцев, а также его распространение на юридических лиц (1% от обращения) и отдельные операции физических лиц (от 5% до 30%) являются справедливой мерой условиях войны для обеспечения финансирования сил обороны.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, сейчас преимущественно только государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты с официальным удержанием налогов.

Пересмотр военного сбора и ряд других мер позволят привлечь дополнительные 121,8 млрд грн для сферы безопасности и обороны, включая следующие шаги:

повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%

введение военного сбора для юридических лиц на общей и упрощенной системе налогообложения в размере 1% от дохода

введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей: 5% от двух минимальных зарплат для 1, 2 и 4 групп и 1% от дохода для 3 группы

Кроме того, будет введение военного сбора на отдельные операции:

5% от стоимости банковских металлов при покупке у банков

5% от дохода по продаже одного объекта недвижимости

5% от стоимости услуг мобильной связи, оплачиваемых операторами мобильной связи

15% от стоимости авто при первой регистрации легковых автомобилей (кроме обеспечения авто лиц с инвалидностью)

30% от стоимости реализованных ювелирных изделий, оплачиваемых предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами-предпринимателями, занимающимися их продажей

Напомним, правительство Украины размышляет над увеличением поступлений в бюджет. Ранее там заявили, что альтернативы повышению налогов не существует.

Верховная Рада не будет голосовать за законопроект о повышении ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

Правительство хочет увеличить налоги и вывести из тени доходы людей, которые получают зарплату «в конвертах»

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