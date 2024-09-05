Ворожі безпілотники кружляють Україною: мапа руху

Моніторингові канали повідомляють, що у повітряному просторі України перебуває близько 25 безпілотників.

Атака ударних БпЛА триває! Перебувайте в укриттях:

Через Сумщину - курсом на Чернігівщину, Полтавщину, Харківщину. із Чернігівщини - в напрямку Бориспільського району Київщину. із Полтавщини південно-західним курсом - на Кременчуцький район Через Дніпропетровщину - на Миколаївщину, Харківщину на Запоріжжі, курсом на - Дніпропетровщину. Із Харківщини - на Дніпропетровщину, Полтавщину!

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Нагадаємо, що раніше у Київській області працювало ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 4 вересня. Атака на Львів: є загиблі, Іран дає Росії нові ракети

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