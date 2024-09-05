Ворожі безпілотники кружляють Україною: мапа руху

Ворожі безпілотники продовжують свій рух.
Моніторингові канали повідомляють, що у повітряному просторі України перебуває близько 25 безпілотників.
Атака ударних БпЛА триває! Перебувайте в укриттях:
- Через Сумщину - курсом на Чернігівщину, Полтавщину, Харківщину.
- із Чернігівщини - в напрямку Бориспільського району Київщину.
- із Полтавщини південно-західним курсом - на Кременчуцький район
- Через Дніпропетровщину - на Миколаївщину, Харківщину
- на Запоріжжі, курсом на - Дніпропетровщину.
- Із Харківщини - на Дніпропетровщину, Полтавщину!
Нагадаємо, що раніше у Київській області працювало ППО.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 4 вересня. Атака на Львів: є загиблі, Іран дає Росії нові ракети
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