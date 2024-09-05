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Ворожі безпілотники кружляють Україною: мапа руху

Ворожі безпілотники кружляють Україною: мапа руху

Безпілотники продовжують надокучати українцям

Ворожі безпілотники продовжують свій рух.

Моніторингові канали повідомляють, що у повітряному просторі України перебуває близько 25 безпілотників. 

Атака ударних БпЛА триває! Перебувайте в укриттях: 

  1. Через Сумщину - курсом на Чернігівщину, Полтавщину, Харківщину.
  2.  із Чернігівщини - в напрямку Бориспільського району Київщину.
  3. із Полтавщини південно-західним курсом - на Кременчуцький район
  4. Через Дніпропетровщину -  на Миколаївщину, Харківщину
  5. на Запоріжжі, курсом на - Дніпропетровщину.
  6. Із Харківщини - на Дніпропетровщину, Полтавщину!

Нагадаємо, що раніше у Київській області працювало ППО

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 4 вересня. Атака на Львів: є загиблі, Іран дає Росії нові ракети

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