РФ атакувала Україну ракетами і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Під час протиповітряного бою було ліквідовано 27 цілей, зокрема 4 крилаті ракети Х-101, 3 "Іскандер-К" і 22 БпЛА "Shahed-131/136"

У ніч на 4 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні, використовуючи ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу "Shahed".

Про це повідомили Повітряні Сили України.

Радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей, серед яких:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", запущені з літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ;

2 крилаті ракети Х-22, випущені з літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101, запущених з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;

3 крилаті ракети "Іскандер-К", випущені з території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА "Shahed-131/136", запущених з районів Курської області РФ.

Повідомляється, що для відбиття повітряного нападу противника було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було знищено 27 повітряних цілей, зокрема:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

22 ударні БпЛА "Shahed-131/136".

При цьому шість ударних безпілотників були локаційно втрачені, ймовірно через подавлення засобами РЕБ, а один безпілотник полетів у напрямку Білорусі.

Протиповітряна оборона працювала в таких областях: Львівська, Івано-Франківська, Чернігівська, Дніпропетровська, Волинська, Тернопільська, Київська, Житомирська, Полтавська та Сумська.

Нагадаємо, напередодні, 4 вересня, завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні. Загинула 51 особа та 271 - поранена.

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