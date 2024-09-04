РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сколько воздушных целей сбила ПВО

Во время противовоздушного боя было ликвидировано 27 целей, в том числе 4 крылатые ракеты Х-101, 3 "Искандер-К" и 22 БпЛА "Shahed-131/136"
В ночь на 4 сентября 2024 г. враг нанес удар по Украине, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа "Shahed".
Об этом сообщили Воздушные Силы Украины.
Радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей, среди которых:
- 2 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал", запущенные с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области РФ;
- 2 крылатые ракеты Х-22, выпущенные из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 6 крылатых ракет Х-101, запущенных из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;
- 3 крылатых ракеты "Искандер-К", выпущенных с территории оккупированного Крыма;
- 29 ударных БпЛА "Shahed-131/136", запущенных из районов Курской области РФ.
Сообщается, что для отражения воздушного нападения противника были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя было уничтожено 27 воздушных целей, в том числе:
- 4 крылатые ракеты Х-101;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 22 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
При этом шесть ударных беспилотников были локационно потеряны, вероятно из-за подавления средствами РЭБ, а один беспилотник улетел в направлении Беларуси.
Противовоздушная оборона работала в таких областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черниговская, Днепропетровская, Волынская, Тернопольская, Киевская, Житомирская, Полтавская и Сумская.
Напомним, накануне, 4 сентября, нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице. Погиб 51 человек и 271 – ранен.
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