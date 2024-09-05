На Київщині друге за ніч сили ППО збивають ворожі дрони

У ніч проти 5 вересня 2024 року атака "шахедів" триває.

Про це інформують представники влади.

У повітряному просторі України залишається кілька десятків безпілотників.

Групи ворожих ударних БпЛА рухаються на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Кіровоградщині!

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях!

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні, 4 вересня, завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні. Загинула 51 особа та 271 - поранена.

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