РФ ударила об Украине ракетами и дронами: как отработала ПВО

Российские войска атаковали Украину в ночь на 6 сентября ракетами и ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили 27 дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал Украину одной управляемой авиаракетой Х-59, одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей. Россияне также применили для атаки 44 "Шахеда", которые запустили из Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда.

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Воздушное нападение российских оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя по состоянию на 8.00 сбито 27 ударных БпЛА. 8 беспилотников – локационно потеряны на территории Украины (вероятно, упали под влиянием средств РЭБ), один БпЛА повернул в направлении оккупированной Донетчины. Еще несколько воздушных целей (вероятно, ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается!" – говорится в заявлении ВС.

Там добавили, что за эти сутки ПВО работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

К слову, враг устроил атаку на Львовщину тремя дронами. Из-за падения обломков сбитых целей сгорели четыре грузовика.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости на 8:00 6 сентября. Последствия ночной атаки на Львовщину

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