Новий міністр закордонних справ України анонсував кадрові зміни

Андрій Сибіга каже, що буде переглянута і Стратегія зовнішньополітичної діяльності України.
Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував кадрові зміни у відомстві.
Про це він повідомив у Facebook.
"МЗС має відповідати новим геополітичним реаліям. Як інституційно, так і кадрово. Як в Україні, так і за кордоном. На нещодавній нараді послів під головуванням президента було погоджено перелік пріоритетних країн і регіонів, де ми відкриємо нові дипломатичні установи. Будуть кадрові зміни – з'являться нові посли та генеральні консули. Будуть зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи", – написав він.
За словами Сибіги, мірилом для кожного керівника закордонних установ "стане результат, а не самопіар і публікації в соцмережах".
"Незалежно від політичної кон’юктури в світі Україна знаходитиме модальності для забезпечення свого національного інтересу. Відповідно буде переглянута і Стратегія зовнішньополітичної діяльності України. Виходячи з реалій воєнного часу", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, в уряді сталося велике "перезавантаження": Верховна Рада призначила дев'ять міністрів, крім того, посад позбулися троє чиновників.
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