Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Новий міністр закордонних справ України анонсував кадрові зміни

Новий міністр закордонних справ України анонсував кадрові зміни

Новий очільник МЗС Андрій Сиьіга

Андрій Сибіга каже, що буде переглянута і Стратегія зовнішньополітичної діяльності України.

Новопризначений міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував кадрові зміни у відомстві.

Про це він повідомив у Facebook.

"МЗС має відповідати новим геополітичним реаліям. Як інституційно, так і кадрово. Як в Україні, так і за кордоном. На нещодавній нараді послів під головуванням президента було погоджено перелік пріоритетних країн і регіонів, де ми відкриємо нові дипломатичні установи. Будуть кадрові зміни – з'являться нові посли та генеральні консули. Будуть зміни і в центральному апараті, спрямовані на посилення системи", – написав він.

За словами Сибіги, мірилом для кожного керівника закордонних установ "стане результат, а не самопіар і публікації в соцмережах".

"Незалежно від політичної кон’юктури в світі Україна знаходитиме модальності для забезпечення свого національного інтересу. Відповідно буде переглянута і Стратегія зовнішньополітичної діяльності України. Виходячи з реалій воєнного часу", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, в уряді сталося велике "перезавантаження": Верховна Рада призначила дев'ять міністрів, крім того, посад позбулися троє чиновників.

Кулеба подав у відставку! Очільник МЗС написав заяву! Хто замість нього?

Кулеба подав у відставку! Очільник МЗС написав заяву! Хто замість нього?

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація