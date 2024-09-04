Дмитро Кулеба подав у відставку із посади очільника МЗС - Стефанчук

Заява про відставку надійшла до Верховної Ради.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба написав заяву про відставку.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - зазначив Стефанчук та прикріпив скрин заяви.

Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив.

Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку.

Скрин заяви Дмитра Кулеби про відставку. ФОТО: Руслан Стефанчук/Фейсбук

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Раніше заяви про відставку написали:

міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук;

віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;

міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець;

голова Фонду державного майна України Віталій Коваль;

міністр юстиції Денис Малюська;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що очільника МЗС Кулебу планують звільнити.

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