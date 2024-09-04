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Дмитро Кулеба подав у відставку із посади очільника МЗС - Стефанчук

Дмитро Кулеба подав у відставку із посади очільника МЗС - Стефанчук

Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Фото: Getty Images

Заява про відставку надійшла до Верховної Ради.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба написав заяву про відставку. 

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - зазначив Стефанчук та прикріпив  скрин заяви.

Заява написана 4 вересня. Яка причина - Кулеба не зазначив.

Станом на 08:52 голова МЗС не прокоментував своє рішення про відставку.

Скрин заяви Дмитра Кулеби про відставку. ФОТО: Руслан Стефанчук/Фейсбук / ©
Скрин заяви Дмитра Кулеби про відставку. ФОТО: Руслан Стефанчук/Фейсбук

"Перезавантаження" уряду: хто подав у відставку 

Раніше заяви про відставку написали:

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що очільника МЗС Кулебу планують звільнити

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