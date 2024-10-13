Байден відправляє в Ізраїль передову протиракетну систему і американські війська

У неділю, 13 жовтня, президент США Джо Байден розпорядився надіслати до Ізраїлю передову протиракетну систему, а також американські війська для керування нею, щоб зміцнити протиповітряну оборону країни після ракетних атак з боку Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Байден заявив, що надсилає систему “для захисту Ізраїлю”.

Представник Пентагону Пет Райдер уточнив, що буде розгорнуто батарею Термінальної висотної зони оборони (THAAD), яка посилить інтегровану систему ППО Ізраїлю.

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“Це частина більш широких переміщень, які армія США зробила в останні місяці, щоб підтримати оборону Ізраїлю та захистити американців від нападів Ірану та збройних формувань, пов’язаних з Іраном”, — йдеться у заяві Райдера.

Раніше в неділю міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі попередив, що Сполучені Штати ставлять під загрозу життя своїх військових, розміщуючи їх для управління ракетними системами США в Ізраїлі.

“Хоча ми доклали величезних зусиль останніми днями, щоб стримати повну війну в нашому регіоні, я чітко кажу, що у нас немає червоних смуг у захисті нашого народу та інтересів”, — написав Аракчі в мережі X.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран випустив понад 180 балістичних ракет по Ізраїлю на тлі ескалації бойових дій між Ізраїлем і підтримуваною Іраном “Хезболлою” в Лівані. Багато з них були перехоплені під час польоту, але деякі пробили систему протиракетної оборони.

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