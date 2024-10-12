Байден пригрозив Ірану війною у разі спроби убити Трампа — Washington Post

Ажіотаж довкола безпеки кандидата у президенти від республіканців був підігрітий двома невдалими спробами замаху на нього.

Чинний президент США Джо Байден попередив Іран, що будь-які спроби вбити експрезидента та теперішнього кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа будуть актом війни проти Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Washington Post.

За інформацією видання, Байден наказав Раді національної безпеки застерегти уряд Ірану від можливих спроб здійснення замахів на Трампа чи інших колишніх чиновників США, додавши, що Сполучені Штати розглядатимуть будь-які замахи на життя Трампа як акт війни.

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Офіційний представник Білого дому додав, що стратегія Байдена проти смертоносних змов Ірану включає захисні заходи, а також придушення загроз за допомогою дій правоохоронних органів.

За словами речника Ради національної безпеки Шона Саветта, Байден направив “усі ресурси” на захист Трампа та на те, щоб агентства надали інформацію про загрози його службам безпеки.

“Ми вважаємо це питанням національної та внутрішньої безпеки найвищого пріоритету, і ми рішуче засуджуємо Іран за ці нахабні погрози”, — сказав Саветт у заяві.

“Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками”, - попередив він.

Чому Іран хоче вбити Трампа

Такий ажіотаж довкола безпеки кандидата у президенти від республіканців був підігрітий двома невдалими спробами замаху на нього, під час одного з яких Дональд Трамп отримав поранення у вухо.

Хоча американські спецслужби не виявили причетності іранського уряду до жодного з недавніх замахів на Трампа, такі погрози Тегерану не є новими. Іран не приховує свого наміру вбити експрезидента США та інших американських високопоставлених чиновників, яких вважають відповідальним за вбивство у 2020 році іранського генерала Касема Сулеймані.

У 2022 році держсекретар Ентоні Блінкен заявив Конгресу, що його попередник на цій посаді Майк Помпео все ще отримує цілодобову державну охорону саме у зв’язку із іранською загрозою.

Окрім того, на сайті верховного лідера Алі Хаменеї у січні 2022 року з’явилося анімаційне відео, на якому дрон стріляє по Трампу, який грає в гольф.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді на Дональда Трампа було скоєно другий замах. Сталася стрілянина поблизу поля для гольфу, зловмисника затримано.

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