Байден пригрозил Ирану войной в случае попытки убить Трампа

Ажиотаж вокруг безопасности кандидата в президенты от республиканцев был подогрет двумя неудачными попытками покушения на него.

Действующий президент США Джо Байден предупредил Иран, что любые попытки убить экс-президента и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа будут актом войны против Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, Байден приказал Совету национальной безопасности предостеречь правительство Ирана от возможных попыток покушения на Трампа или других бывших чиновников США, добавив, что Соединенные Штаты будут рассматривать любые покушения на жизнь Трампа как акт войны.

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Официальный представитель Белого дома добавил, что стратегия Байдена против смертоносных сговоров Ирана включает в себя защитные меры, а также подавление угроз с помощью действий правоохранительных органов.

По словам представителя Совета национальной безопасности Шона Саветта, Байден направил "все ресурсы" на защиту Трампа и на то, чтобы агентства предоставили информацию об угрозах его службам безопасности.

"Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности высшего приоритета, и мы решительно осуждаем Иран за эти наглые угрозы", — сказал Саветт в заявлении.

"Если Иран нападет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями", – предупредил он.

Почему Иран хочет убить Трампа

Такой ажиотаж вокруг безопасности кандидата в президенты от республиканцев был подогрет двумя неудачными попытками покушения на него, во время одного из которых Дональд Трамп получил ранение в ухо.

Хотя американские спецслужбы не обнаружили причастности иранского правительства ни к одному из недавних покушений на Трампа, такие угрозы Тегерану не являются новыми. Иран не скрывает своего намерения убить экспрезидента США и других высокопоставленных американских чиновников, которых считают ответственным за убийство в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани.

В 2022 году госсекретарь Энтони Блинкен заявил Конгрессу, что его предшественник в этой должности Майк Помпео все еще получает круглосуточную государственную охрану именно в связи с иранской угрозой.

Кроме того, на сайте верховного лидера Али Хаменеи в январе 2022 года появилось анимационное видео, на котором дрон стреляет по Трампу, играющему в гольф.

Напомним, 15 сентября во Флориде на Дональда Трампа было совершено второе покушение. Произошла стрельба вблизи поля для гольфа, злоумышленник задержан.

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