Стрельба возле Трампа: полиция задержала стрелка, в кустах нашли автомат

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис с "радостью узнали", что Дональд Трамп в безопасности.

После выстрелов, прогремевших в воскресенье, 15 сентября, вблизи поля для гольфа в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, полиция задержала подозреваемого. Вблизи места инцидента в кустах обнаружили АК-47 — самую распространенную модель автомата Калашникова.

Как сообщили на Facebook-странице офиса шерифа округа Мартин во Флориде, предполагаемого стрелка задержали на автотрассе, для чего пришлось остановить его автомобиль.

В сообщении говорится, что подозреваемый в причастности к стрельбе возле гольф-клуба Трампа находится под стражей.

Ранее сын кандидата в президенты, Дональд Трамп-младший, со ссылкой на сообщения местных правоохранительных органов в сети Х сообщил, что в кустах возле места инцидента было обнаружено автоматическое оружие AK-47.

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, официальные лица считают, что вооруженный человек имел умысел попасть в Дональда Трампа, когда он играл в гольф. По данным нескольких источников, Секретная служба устроила перестрелку с подозреваемым.

Вскоре после инцидента сам Дональд Трамп сообщил в электронном сообщении, что он невредим и находится в безопасности.

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Согласно сообщению Белого дома, президент Джо Байден и вице-президент Камала Гаррис с "радостью узнали", что Дональд Трамп в безопасности и были проинформированы об инциденте.

"Я была проинформирована о сообщениях о выстрелах вблизи бывшего президента Трампа и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности. Насилию не место в Америке", — написала вице-президент и кандидат в президенты США Камала Гаррис в сети Х.

Напомним, ранее издание The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о перестрелке у поля для гольфа Trump West Palm Beach, где Трамп как раз играл в гольф. После стрельбы поле было немедленно закрыто.

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