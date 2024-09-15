Возле Дональда Трампа произошла стрельба: что известно

Кандидат в президентское кресло находится в безопасности.
Во Флориде неподалеку от кандидата-республиканца в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. В настоящее время политик находится в безопасности
Об этом сообщают New York Post и CNN.
В штабе Трампа сообщили, что возле него произошли выстрелы. Впрочем, никаких деталей не предоставили.
"Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. Пока никаких дополнительных подробностей нет", — заявил представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.
В свою очередь, The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что два человека устроили перестрелку у поля для гольфа Trump West Palm Beach. Трамп как раз там играл в гольф. Отмечается, что неизвестные целились друг в друга. Стреляли было не по Трампу. После стрельбы поле было немедленно закрыто.
Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, раздалась стрельба. Тогда произошло покушение на экспрезидента США. Трамп получил легкое ранение уха.
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