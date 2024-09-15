Біля Дональда Трампа сталася стрілянина: що відомо

Кандидат у президентське крісло перебуває у безпеці.

У Флориді неподалік від кандидата-республіканця у президенти США Дональда Трампа сталася стрілянина. Наразі політик перебуває у безпеці

Про це повідомляють New York Post та CNN.

У штабі Трампа повідомили, що поблизу нього сталися постріли. Втім, жодних деталей не надали.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає", - заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

Своєю чергою, The New York Post з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що двоє людей влаштували перестрілку біля поля для гольфу Trump West Palm Beach. Трамп якраз там грав у гольф. Зазначається, що невідомі цілилися один в одного. Стріляли була не по Трампу. Після стрілянини поле було негайно закрито.

Нагадаємо, 13 липня під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунала стрілянина. Тоді стався замах на експрезидента США. Трамп зазнав легкого поранення вуха.

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