Дональд Трамп розповів про пережитий замах

Експрезидент каже, що його мали убити.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про замах на себе, який стався кілька днів тому під час передвиборчого заходу.

Про це він сказав в інтерв'ю New York Post.

Колишній очільник Білого дому і чинний кандидат у президенти поміркував над тим, як йому вдалось вижити під час замаху. Зокрема, він висловив думку про те, що мав би бути мертвим.

"Я не повинен бути тут. Я мав бути мертвим. Завдяки удачі або Богу — багато людей кажуть, що це завдяки Богу — я все ще тут", — висловився політик.

Зокрема, Трамп показав синець на правому передпліччі, який отримав, коли агенти кинулися на сцену, щоб захистити його. За словами експрезидента, він мав бажання залишитися на сцені та говорити далі після стрілянини. Втім, Секретна служба наполягла на поїздці до лікарні.

"Я просто хотів продовжити говорити, але мене щойно підстрелили", — розповів він.

Трамп також повідомив, що цінує дзвінок, який отримав від чинного президента Джо Байдена. Він назвав його "чудовим" і "дуже приємним".

Нагадаємо, під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, пролунала стрілянина. Тоді стався замах на експрезидента США. Трамп зазнав легкого поранення вуха.

Трампу підстрелили вухо! Замах, який змінить усе!

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