Повістки поштою: в ТЦК пояснили важливі деталі

Після закінчення 60 днів, відведених на уточнення персональних даних, ТЦК можуть надсилати повістки поштою. Це буде рекомендоване поштове відправлення з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Про це повідомив речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін.

"День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки", - наголосив він.

Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП у цьому разі є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою проживання, яку ця особа повідомила під час уточнення своїх облікових даних, або за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси, за якою вона фактично проживає.

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Нагадаємо, уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою, а тому тепер їх надсилатимуть за новими правилами. Тепер повістка від ТЦК "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

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