Повістка поштою: коли розпочнуть штрафувати ухилянтів

В Україні змінили порядок відправлення повісток поштою - вони "може бути надіслані рекомендованим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення". Тепер неприбуття до ТЦК може обернутися штрафом.

Коли почнуть штрафувати таких ухилянтів, розповів адвокат Роман Сімутін.

Фахівець називає "квестом" процедуру накладення штрафу в разі неприбуття по повістці після вручення вже рекомендованого листа. Та й штрафувати можна лише за півтора-два місяці.

"Не вірите? А давайте порахуємо. Працівник ТЦК виписує повістку, заповнює корінець, заклеює в конверт і несе на пошту. Приймання одного листа - п'ять-сім хвилин. Це на пів дня, бо один конверт не понесуть, будуть збирати пачку конвертів, яку раз на тиждень просто занесуть на пошту. Гаразд, назбирали та відправили", - розповів Сімутін.

Після цього, каже експерт, "настає пауза до часу, поки повернеться повідомлення про вручення повістки громадянинові або відмітки про те, що адресат відсутній за місцем проживання". Ця процедура триває близько місяця.

"Тільки після отримання корінця повідомлення у ТЦК виникає підстава для винесення постанови та накладення штрафу, який можна накласти лише за умови відсутності відомості в державних реєстрах. Після перевірки даних складається постанова і несеться на підпис начальнику ТЦК. Скільки це триватиме? Може тиждень, а може, і три, а може, взагалі просто за це забудуть", - висловився адвокат.

За його словами, якщо врахувати, що відомості є в реєстрах, то винесення такої постанови незаконне. Сімутін каже, що інтервал від моменту відправлення поштою до винесення постанови триватиме близько півтора місяці. Для того, щоб накласти подібний штраф вдруге, необхідно пройти цей квест заново.

"Маємо чітко прописану процедуру, яка дає інструмент ТЦК для притягнення громадян до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку, а громадянам у разі порушення процедури притягнення до відповідальності - чіткий механізм оскарження. Тож перші штрафи накладуть не раніше серпня. Це не буде масово, бо для цього потрібен колосальний людський ресурс. Арешт рахунків, блокування рахунків і накладення арешту на майно все ж таки буде", - каже адвокат.

Втім, зауважив він, перш ніж накласти арешт або заблокувати рахунок, необхідно винести постанову за статтею 210-1 КУпАП та накласти штраф за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку. Перші постанови можуть з'явитися не раніше, ніж за один-два місяці. Саме тому перших арештів варто чекати не раніше серпня. Втім, і це не буде масовим явищем.

Нагадаємо, уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою, а тому тепер їх надсилатимуть за новими правилами. Тепер повістка від ТЦК "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

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