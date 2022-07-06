Що робити в разі теплового удару: ознаки, симптоми перегріву

Тепловий удар є явищем, небезпечним для людського життя, тому важливо вміти своєчасно розпізнавати його провісники або перші тривожні симптоми. Які ознаки теплового удару та що робити випадку теплового виснаження - у матеріалі ТСН.ua
Комплекс ознак, які передують тепловому удару, у медицині отримав назву термічного виснаження.
Термічне виснаження наростає поступово і означає, що в організмі вже серйозно порушені процеси терморегуляції і людині необхідно терміново дати «охолонути».
Зверніть увагу: ознаки та симптоми теплових травм можуть виникати в будь-якому порядку.
Основні ознаки термічного удару такі:
- шкіра постраждалого стає холодною та липкою,
- з'являється пітниця - яскраво-червоні висипання на шкірі шиї, верхній частині грудної клітки, в області паху, "гусяча шкіра" на великих ділянках тіла, що зникає, коли людина потрапляє в прохолодне середовище.
- починає сильно паморочитися голова,
- наростають слабкість та потемніння в очах,
- свідомість може «плутатися»,
- утворюється сильний піт,
- людину нудить, може початися блювання,
- серцебиття стає занадто частим,
- іноді спостерігаються спазми та судоми м'язів,
- сеча стає темного кольору (це один із перших сигналів зневоднення організму).
Що робити у випадку появи симптомів теплового удару
Міністерство охорони здоров'я радить:
- Перейти у прохолодне приміщення.
- Зніміть одяг, охолодіть потерпілого. Допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною.
- Пити воду.
- Якщо з'являється пітниця, стежте, щоб область висипання залишалася сухою. На ділянки з висипом можна нанести спеціальну присипку, але не мазь чи крем.
- У випадку судоми, уникати фізичної активності, доки вони не минуть. Викликайте швидку допомогу, якщо: судоми не зникають довше 1 години, людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі.
- Поки чекаєте на медичну допомогу перейдіть у прохолодне приміщення
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