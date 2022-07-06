Що робити в разі теплового удару: ознаки, симптоми перегріву

Тепловий удар є явищем, небезпечним для людського життя, тому важливо вміти своєчасно розпізнавати його провісники або перші тривожні симптоми. Які ознаки теплового удару та що робити випадку теплового виснаження - у матеріалі ТСН.ua

Комплекс ознак, які передують тепловому удару, у медицині отримав назву термічного виснаження.

Термічне виснаження наростає поступово і означає, що в організмі вже серйозно порушені процеси терморегуляції і людині необхідно терміново дати «охолонути».

Зверніть увагу: ознаки та симптоми теплових травм можуть виникати в будь-якому порядку.

Основні ознаки термічного удару такі:

шкіра постраждалого стає холодною та липкою,

з'являється пітниця - яскраво-червоні висипання на шкірі шиї, верхній частині грудної клітки, в області паху, "гусяча шкіра" на великих ділянках тіла, що зникає, коли людина потрапляє в прохолодне середовище.

починає сильно паморочитися голова,

наростають слабкість та потемніння в очах,

свідомість може «плутатися»,

утворюється сильний піт,

людину нудить, може початися блювання,

серцебиття стає занадто частим,

іноді спостерігаються спазми та судоми м'язів,

сеча стає темного кольору (це один із перших сигналів зневоднення організму).

Що робити у випадку появи симптомів теплового удару

Міністерство охорони здоров'я радить:

Перейти у прохолодне приміщення.

Зніміть одяг, охолодіть потерпілого. Допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною.

Пити воду.

Якщо з'являється пітниця, стежте, щоб область висипання залишалася сухою. На ділянки з висипом можна нанести спеціальну присипку, але не мазь чи крем.

У випадку судоми, уникати фізичної активності, доки вони не минуть. Викликайте швидку допомогу, якщо: судоми не зникають довше 1 години, людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі.

Поки чекаєте на медичну допомогу перейдіть у прохолодне приміщення

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