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Що робити в разі теплового удару: ознаки, симптоми перегріву

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Що робити в разі теплового удару: ознаки, симптоми перегріву

Тепловий удар

Тепловий удар є явищем, небезпечним для людського життя, тому важливо вміти своєчасно розпізнавати його провісники або перші тривожні симптоми. Які ознаки теплового удару та що робити випадку теплового виснаження - у матеріалі ТСН.ua

Комплекс ознак, які передують тепловому удару, у медицині отримав назву термічного виснаження.
Термічне виснаження наростає поступово і означає, що в організмі вже серйозно порушені процеси терморегуляції і людині необхідно терміново дати «охолонути».

Зверніть увагу: ознаки та симптоми теплових травм можуть виникати в будь-якому порядку.

Основні ознаки термічного удару такі:

  • шкіра постраждалого стає холодною та липкою,
  • з'являється пітниця - яскраво-червоні висипання на шкірі шиї, верхній частині грудної клітки, в області паху, "гусяча шкіра" на великих ділянках тіла, що зникає, коли людина потрапляє в прохолодне середовище.
  • починає сильно паморочитися голова,
  • наростають слабкість та потемніння в очах,
  • свідомість може «плутатися»,
  • утворюється сильний піт,
  • людину нудить, може початися блювання,
  • серцебиття стає занадто частим,
  • іноді спостерігаються спазми та судоми м'язів,
  • сеча стає темного кольору (це один із перших сигналів зневоднення організму).

Що робити у випадку появи симптомів теплового удару

Міністерство охорони здоров'я радить:

  • Перейти у прохолодне приміщення.
  • Зніміть одяг, охолодіть потерпілого. Допоможуть холодна ванна або компреси зі змоченою у воді тканиною.
  • Пити воду.
  • Якщо з'являється пітниця, стежте, щоб область висипання залишалася сухою. На ділянки з висипом можна нанести спеціальну присипку, але не мазь чи крем.
  • У випадку судоми, уникати фізичної активності, доки вони не минуть. Викликайте швидку допомогу, якщо: судоми не зникають довше 1 години, людина має проблеми з серцем, дотримується дієти із низьким вмістом солі.
  • Поки чекаєте на медичну допомогу перейдіть у прохолодне приміщення

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