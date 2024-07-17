"Туз пентаклів": значення карти Таро

Карта "Туз пентаклів" підкреслює важливість нових починань і використання наданих можливостей для досягнення матеріального зростання і стабільності.
Карта "Туз пентаклів" є першою картою масті пентаклів у колоді Таро. Пентаклі асоціюються з елементом землі, що символізує матеріальний світ, фінансове благополуччя та практичні аспекти життя. Карта "Туз пентаклів" уособлює потенціал і нові можливості у цих сферах.
Пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.
Карта Таро "Туз пентаклів": історія
Вона походить із середньовічної Європи, де Таро використовували для гри та гадання. З часом символізм і значення цієї карти стали більш усталеними.
Карта Таро "Туз пентаклів": символізм зображення
На класичній карті "Туз пентаклів" з колоди Райдера-Вейта зображена рука, яка виходить із хмари і тримає великий золотий пентакль. Це символізує дар або можливість, яка дається з небес. Під рукою розташований сад з квітучими рослинами, що символізує родючість, ріст і нові починання. Арка в саду вказує на прохід до нових можливостей і розвитку.
Карта Таро "Туз пентаклів": пряме значення
- Нові починання: потенціал для матеріального благополуччя та успіху.
- Процвітання: успішні фінансові угоди або нові можливості у бізнесі.
- Матеріальний достаток: покращення фінансового стану, отримання подарунків або спадщини.
- Стабільність: надійність і безпека у матеріальних питаннях.
Карта Таро "Туз пентаклів": перевернуте значення
- Втрачені можливості: невикористані шанси або фінансові втрати.
- Нестабільність: проблеми з фінансами, непередбачені витрати.
- Матеріалізм: надмірна прив'язаність до матеріальних благ.
- Затримки: відкладення фінансових чи матеріальних проєктів.
Карта Таро "Туз пентаклів": кабала
У кабалі карта "Туз пентаклів" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "י" (Йод). Ця літера символізує початок і потенціал, що відповідає темам нових починань і можливостей, представленим у карті "Туз пентаклів".
На Дереві Життя карта "Туз пентаклів" пов'язана з сефірою Малхут (Царство). Ця сефіра символізує матеріальний світ і кінцевий прояв всіх духовних ідей у фізичній формі. "Туз пентаклів" вказує на потенціал і можливості, які можуть реалізуватися у матеріальному світі.
Карта Таро "Туз пентаклів": астрологія
В астрології карта "Туз пентаклів" асоціюється з планетою Земля, яка символізує матеріальний світ, стабільність і процвітання. Вона також пов'язана зі знаками зодіаку Телець, Діва і Козоріг, які управляють елементом землі.
Карта Таро "Туз пентаклів": езотерика
В езотериці карта "Туз пентаклів" символізує нові матеріальні починання, можливості для фінансового зростання і стабільність. Вона вказує на важливість використання наданих можливостей і досягнення матеріального успіху.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також: