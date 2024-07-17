"Туз пентаклів": значення карти Таро

Карта "Туз пентаклів" підкреслює важливість нових починань і використання наданих можливостей для досягнення матеріального зростання і стабільності.

Карта "Туз пентаклів" є першою картою масті пентаклів у колоді Таро. Пентаклі асоціюються з елементом землі, що символізує матеріальний світ, фінансове благополуччя та практичні аспекти життя. Карта "Туз пентаклів" уособлює потенціал і нові можливості у цих сферах.

Пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Туз пентаклів": історія

Вона походить із середньовічної Європи, де Таро використовували для гри та гадання. З часом символізм і значення цієї карти стали більш усталеними.

Карта Таро "Туз пентаклів": символізм зображення

На класичній карті "Туз пентаклів" з колоди Райдера-Вейта зображена рука, яка виходить із хмари і тримає великий золотий пентакль. Це символізує дар або можливість, яка дається з небес. Під рукою розташований сад з квітучими рослинами, що символізує родючість, ріст і нові починання. Арка в саду вказує на прохід до нових можливостей і розвитку.

Карта Таро "Туз пентаклів": пряме значення

Нові починання : потенціал для матеріального благополуччя та успіху.

: потенціал для матеріального благополуччя та успіху. Процвітання : успішні фінансові угоди або нові можливості у бізнесі.

: успішні фінансові угоди або нові можливості у бізнесі. Матеріальний достаток : покращення фінансового стану, отримання подарунків або спадщини.

: покращення фінансового стану, отримання подарунків або спадщини. Стабільність: надійність і безпека у матеріальних питаннях.

Карта Таро "Туз пентаклів": перевернуте значення

Втрачені можливості : невикористані шанси або фінансові втрати.

: невикористані шанси або фінансові втрати. Нестабільність : проблеми з фінансами, непередбачені витрати.

: проблеми з фінансами, непередбачені витрати. Матеріалізм : надмірна прив'язаність до матеріальних благ.

: надмірна прив'язаність до матеріальних благ. Затримки: відкладення фінансових чи матеріальних проєктів.

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Карта Таро "Туз пентаклів": кабала

У кабалі карта "Туз пентаклів" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "י" (Йод). Ця літера символізує початок і потенціал, що відповідає темам нових починань і можливостей, представленим у карті "Туз пентаклів".

На Дереві Життя карта "Туз пентаклів" пов'язана з сефірою Малхут (Царство). Ця сефіра символізує матеріальний світ і кінцевий прояв всіх духовних ідей у фізичній формі. "Туз пентаклів" вказує на потенціал і можливості, які можуть реалізуватися у матеріальному світі.

Карта Таро "Туз пентаклів": астрологія

В астрології карта "Туз пентаклів" асоціюється з планетою Земля, яка символізує матеріальний світ, стабільність і процвітання. Вона також пов'язана зі знаками зодіаку Телець, Діва і Козоріг, які управляють елементом землі.

Карта Таро "Туз пентаклів": езотерика

В езотериці карта "Туз пентаклів" символізує нові матеріальні починання, можливості для фінансового зростання і стабільність. Вона вказує на важливість використання наданих можливостей і досягнення матеріального успіху.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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