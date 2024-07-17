Собака із зубними протезами у роті насмішив до сліз господаря – відео

Собака насмішив господаря, увійшовши до кімнати у буквальному розумінні з усмішкою на обличчі – із зубними протезами.

Кумедний відеоролик був опублікований в TikTok та Instagram.

У ньому пес під романтичну музику йде до свого господаря з "людськими" зубами. Як зазначив автор допису, пухнастий взяв протез мами його партнера.

Ролик став вірусним у Мережі. Людям не терпілося додати своїх дотепних думок у розділі коментарів

Це не собака… Це Стів Гарві під прикриттям

Собака увійшов і сказав "Тут усе гаразд? Тобі щось потрібно?"

Він дуже задоволений собою

Деякі люди також говорили, що стикалися з подібними ситуаціями зі своїми собаками: "Моя дівчинка завжди гризе мої капи. Я навіть не можу тримати їх у футлярі у ванній кімнаті", "Коли я ріс, сімейний пес за окликом Трамп часто заходив до кімнату із зубними протезами моєї бабусі в роті і мав такий же вигляд. Це було так кумедно!".

Нагадаємо, Мережу підкорило відео про українське весілля в +37 градусів. Гості свята допомагали молодятам, як могли.

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