Собака із зубними протезами у роті насмішив до сліз господаря – відео

Він також добряче повеселив Мережу.
Собака насмішив господаря, увійшовши до кімнати у буквальному розумінні з усмішкою на обличчі – із зубними протезами.
Кумедний відеоролик був опублікований в TikTok та Instagram.
У ньому пес під романтичну музику йде до свого господаря з "людськими" зубами. Як зазначив автор допису, пухнастий взяв протез мами його партнера.
@getdutch #dutchpet ♬ Relax - Neto0_0
Ролик став вірусним у Мережі. Людям не терпілося додати своїх дотепних думок у розділі коментарів
- Це не собака… Це Стів Гарві під прикриттям
- Собака увійшов і сказав "Тут усе гаразд? Тобі щось потрібно?"
- Він дуже задоволений собою
Деякі люди також говорили, що стикалися з подібними ситуаціями зі своїми собаками: "Моя дівчинка завжди гризе мої капи. Я навіть не можу тримати їх у футлярі у ванній кімнаті", "Коли я ріс, сімейний пес за окликом Трамп часто заходив до кімнату із зубними протезами моєї бабусі в роті і мав такий же вигляд. Це було так кумедно!".
Нагадаємо, Мережу підкорило відео про українське весілля в +37 градусів. Гості свята допомагали молодятам, як могли.
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