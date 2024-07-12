"Світ": значення карти Таро

Карта "Світ" також може вказувати на необхідність оцінки досягнень і визнання успіхів.

Карта "Світ" є двадцять першою і останньою картою у старших арканах колоди Таро.

Пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Світ": історія

Вона символізує завершення циклу, досягнення цілісності і гармонії. Її походження, як і інших карт Таро, сягає середньовічної Європи. Карта "Світ" зберегла свій основний символізм, але образи і деталі з часом змінювались. У класичній колоді Райдера-Вейта-Сміт, створеній в 1909 році, карта "Світ" зображена як тріумфальний завершення подорожі душі через аркани.

Карта Таро "Світ": символізм зображення

На карті "Світ" зазвичай зображена оголена жінка, яка танцює в центрі вінка або овалу, що символізує вічність і цілісність. В її руках – дві палички або жезли, які представляють баланс і контроль. Жінка оточена чотирма фігурами: людиною, левом, биком і орлом, які символізують чотири євангелісти або чотири елементи. Це підкреслює гармонію всіх аспектів життя і завершення духовного шляху.

Карта Таро "Світ": пряме значення

Завершення : досягнення цілі, успішне завершення проєкту або циклу.

: досягнення цілі, успішне завершення проєкту або циклу. Гармонія : цілісність і баланс у житті.

: цілісність і баланс у житті. Новий початок : підготовка до нового етапу або циклу.

: підготовка до нового етапу або циклу. Успіх: визнання і тріумф, досягнення високого рівня розуміння.

Карта Таро "Світ": перевернуте значення

Незавершеність : відчуття незавершеності або потреба в завершенні.

: відчуття незавершеності або потреба в завершенні. Затримки : перешкоди на шляху до досягнення цілі.

: перешкоди на шляху до досягнення цілі. Нестабільність : відсутність балансу і гармонії.

: відсутність балансу і гармонії. Повторення: застрягнення в циклі або повторення старих помилок.

Карта Таро "Світ": кабала

У кабалі карта "Світ" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "ת" (Тав). Ця літера символізує істину і досконалість, що відповідає темам завершення і гармонії, представленим у карті "Світ".

В астрології карта "Світ" асоціюється з планетою Сатурн, яка символізує структуру, дисципліну і завершення. Сатурн також пов'язаний з часом і кармою, що підкреслює теми завершення і досягнення цілі.

Карта Таро "Світ": астрологія

В астрології карта "Світ" асоціюється з планетою Сатурн, яка символізує структуру, дисципліну і завершення. Сатурн також пов'язаний з часом і кармою, що підкреслює теми завершення і досягнення цілі.

Карта Таро "Світ": езотерика

В езотериці карта "Світ" символізує завершення духовного шляху, досягнення гармонії і цілісності. Вона вказує на важливість завершення циклів і підготовку до нових починань.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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