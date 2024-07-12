"Світ": значення карти Таро

Карта "Світ" також може вказувати на необхідність оцінки досягнень і визнання успіхів.
Карта "Світ" є двадцять першою і останньою картою у старших арканах колоди Таро.
Пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.
Карта Таро "Світ": історія
Вона символізує завершення циклу, досягнення цілісності і гармонії. Її походження, як і інших карт Таро, сягає середньовічної Європи. Карта "Світ" зберегла свій основний символізм, але образи і деталі з часом змінювались. У класичній колоді Райдера-Вейта-Сміт, створеній в 1909 році, карта "Світ" зображена як тріумфальний завершення подорожі душі через аркани.
Карта Таро "Світ": символізм зображення
На карті "Світ" зазвичай зображена оголена жінка, яка танцює в центрі вінка або овалу, що символізує вічність і цілісність. В її руках – дві палички або жезли, які представляють баланс і контроль. Жінка оточена чотирма фігурами: людиною, левом, биком і орлом, які символізують чотири євангелісти або чотири елементи. Це підкреслює гармонію всіх аспектів життя і завершення духовного шляху.
Карта Таро "Світ": пряме значення
- Завершення: досягнення цілі, успішне завершення проєкту або циклу.
- Гармонія: цілісність і баланс у житті.
- Новий початок: підготовка до нового етапу або циклу.
- Успіх: визнання і тріумф, досягнення високого рівня розуміння.
Карта Таро "Світ": перевернуте значення
- Незавершеність: відчуття незавершеності або потреба в завершенні.
- Затримки: перешкоди на шляху до досягнення цілі.
- Нестабільність: відсутність балансу і гармонії.
- Повторення: застрягнення в циклі або повторення старих помилок.
Карта Таро "Світ": кабала
У кабалі карта "Світ" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "ת" (Тав). Ця літера символізує істину і досконалість, що відповідає темам завершення і гармонії, представленим у карті "Світ".
В астрології карта "Світ" асоціюється з планетою Сатурн, яка символізує структуру, дисципліну і завершення. Сатурн також пов'язаний з часом і кармою, що підкреслює теми завершення і досягнення цілі.
Карта Таро "Світ": астрологія
В астрології карта "Світ" асоціюється з планетою Сатурн, яка символізує структуру, дисципліну і завершення. Сатурн також пов'язаний з часом і кармою, що підкреслює теми завершення і досягнення цілі.
Карта Таро "Світ": езотерика
В езотериці карта "Світ" символізує завершення духовного шляху, досягнення гармонії і цілісності. Вона вказує на важливість завершення циклів і підготовку до нових починань.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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