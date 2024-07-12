МАУП увійшла в рейтинг кращих університетів Європи

До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн.
У липні 2024 року стали відомі результати престижного рейтингу QS World University Rankings: Europe 2025, який зосереджений на оцінюванні ЗВО винятково європейських країн. І цьогоріч МАУП вдалось увійти в десятку найкращих українських університетів, що визнані європейськими експертами!
Ранжування здійснюється британським науково-дослідницьким центром Quacquarelli Symonds (QS) за 12 показниками:
● академічна репутація;
● кількість цитувань на статті;
● показник працевлаштування;
● репутація серед роботодавців;
● співвідношення викладач/студент;
● студенти по обміну (прийом);
● кількість іноземних викладачів;
● міжнародна дослідницька мережа;
● кількість іноземних студентів, студенти за обміном (відрядження);
● кількість публікацій на одного викладача, сталість.
До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн. Україну в QS World University Rankings: Europe 2025 цьогоріч представляють лише 36 закладів вищої освіти.
Успіх Академії під керівництвом Президента Щокіна Ростислава в цьому впливовому європейському рейтингу наочно демонструє ефективність роботи маупівської спільноти, спрямованої на постійне вдосконалення освітнього процесу, наукових досліджень та міжнародної співпраці.