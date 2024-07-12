МАУП увійшла в рейтинг кращих університетів Європи

До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн.

У липні 2024 року стали відомі результати престижного рейтингу QS World University Rankings: Europe 2025, який зосереджений на оцінюванні ЗВО винятково європейських країн. І цьогоріч МАУП вдалось увійти в десятку найкращих українських університетів, що визнані європейськими експертами!

Ранжування здійснюється британським науково-дослідницьким центром Quacquarelli Symonds (QS) за 12 показниками:

● академічна репутація;

● кількість цитувань на статті;

● показник працевлаштування;

● репутація серед роботодавців;

● співвідношення викладач/студент;

● студенти по обміну (прийом);

● кількість іноземних викладачів;

● міжнародна дослідницька мережа;

● кількість іноземних студентів, студенти за обміном (відрядження);

● кількість публікацій на одного викладача, сталість.

До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн. Україну в QS World University Rankings: Europe 2025 цьогоріч представляють лише 36 закладів вищої освіти.

Успіх Академії під керівництвом Президента Щокіна Ростислава в цьому впливовому європейському рейтингу наочно демонструє ефективність роботи маупівської спільноти, спрямованої на постійне вдосконалення освітнього процесу, наукових досліджень та міжнародної співпраці.