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МАУП увійшла в рейтинг кращих університетів Європи Новини компаній

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МАУП увійшла в рейтинг кращих університетів Європи

До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн.

У липні 2024 року стали відомі результати престижного рейтингу QS World University Rankings: Europe 2025, який зосереджений на оцінюванні ЗВО винятково європейських країн. І цьогоріч МАУП вдалось увійти в десятку найкращих українських університетів, що визнані європейськими експертами!

Ранжування здійснюється британським науково-дослідницьким центром Quacquarelli Symonds (QS) за 12 показниками:

●       академічна репутація;

●       кількість цитувань на статті;

●       показник працевлаштування;

●       репутація серед роботодавців;

●       співвідношення викладач/студент;

●       студенти по обміну (прийом);

●       кількість іноземних викладачів;

●       міжнародна дослідницька мережа;

●       кількість іноземних студентів, студенти за обміном (відрядження);

●       кількість публікацій на одного викладача, сталість.

До загального списку увійшло 684 університети з 40 країн. Україну в QS World University Rankings: Europe 2025 цьогоріч представляють лише 36 закладів вищої освіти.

Успіх Академії під керівництвом Президента Щокіна Ростислава в цьому впливовому європейському рейтингу наочно демонструє ефективність роботи маупівської спільноти, спрямованої на постійне вдосконалення освітнього процесу, наукових досліджень та міжнародної співпраці.

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