"Страшний суд": значення карти Таро

Карта "Страшний суд" є двадцятою картою у старших арканах колоди Таро.

Пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Страшний суд": історія

Її походження пов'язане з середньовічною Європою, де теми суду і відродження були важливими в релігійному і соціальному житті. З часом карта еволюціонувала, зберігаючи центральні мотиви відродження і трансформації. У класичній колоді Райдера-Вейта-Сміт, створеній в 1909 році, карта "Страшний суд" отримала значуще і символічне зображення.

Карта Таро "Страшний суд": символізм зображення

На карті "Страшний суд" зазвичай зображений ангел, що сурмить в трубу, пробуджуючи мертвих з їхніх гробниць. Ангел часто тримає прапор з хрестом, що символізує духовне відродження і спасіння. Люди, що піднімаються з гробів, символізують відродження і новий початок. Гори на задньому плані вказують на стабільність і вічність. Вода внизу може символізувати підсвідомість і емоційні глибини.

Карта Таро "Страшний суд": пряме значення

Відродження : нові починання, духовне пробудження.

Пробудження : внутрішнє усвідомлення і розуміння.

Очищення : звільнення від старих переконань і негативних емоцій.

Суд: оцінка минулих дій і отримання результатів.

Карта Таро "Страшний суд": перевернуте значення

Опір змінам : небажання приймати нові починання.

: небажання приймати нові починання. Невизнання : відсутність усвідомлення і розуміння.

: відсутність усвідомлення і розуміння. Блокування : затримка у процесі очищення і звільнення.

: затримка у процесі очищення і звільнення. Сумніви: невпевненість у власних рішеннях і діях.

Карта Таро "Страшний суд": кабала

У кабалі карта "Страшний суд" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "ש" (Шин). Ця літера символізує вогонь і духовне очищення, що відповідає темам відродження і трансформації, представленим у карті "Страшний суд".

На Дереві Життя карта "Страшний суд" пов'язана зі шляхом між сефірами Ход (Слава) і Малхут (Царство). Цей шлях вказує на процес духовного очищення і відродження, який приводить до нового розуміння і стабільності.

Карта Таро "Страшний суд": астрологія

В астрології карта "Страшний суд" асоціюється з планетою Плутон, яка символізує трансформацію, відродження і глибокі зміни. Плутон також пов'язаний з руйнуванням старих структур і створенням нових.

Карта Таро "Страшний суд": астрологія

В езотериці карта "Страшний суд" символізує духовне пробудження, очищення і трансформацію. Вона вказує на важливість звільнення від старих переконань і негативних емоцій для досягнення нового рівня розуміння і духовного зростання.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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