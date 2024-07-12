"Страшний суд": значення карти Таро

Карта "Страшний суд" є важливою частиною Таро, яка допомагає розкрити теми відродження, очищення і трансформації.
Карта "Страшний суд" є двадцятою картою у старших арканах колоди Таро.
Пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.
Карта Таро "Страшний суд": історія
Її походження пов'язане з середньовічною Європою, де теми суду і відродження були важливими в релігійному і соціальному житті. З часом карта еволюціонувала, зберігаючи центральні мотиви відродження і трансформації. У класичній колоді Райдера-Вейта-Сміт, створеній в 1909 році, карта "Страшний суд" отримала значуще і символічне зображення.
Карта Таро "Страшний суд": символізм зображення
На карті "Страшний суд" зазвичай зображений ангел, що сурмить в трубу, пробуджуючи мертвих з їхніх гробниць. Ангел часто тримає прапор з хрестом, що символізує духовне відродження і спасіння. Люди, що піднімаються з гробів, символізують відродження і новий початок. Гори на задньому плані вказують на стабільність і вічність. Вода внизу може символізувати підсвідомість і емоційні глибини.
Карта Таро "Страшний суд": пряме значення
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Відродження: нові починання, духовне пробудження.
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Пробудження: внутрішнє усвідомлення і розуміння.
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Очищення: звільнення від старих переконань і негативних емоцій.
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Суд: оцінка минулих дій і отримання результатів.
Карта Таро "Страшний суд": перевернуте значення
- Опір змінам: небажання приймати нові починання.
- Невизнання: відсутність усвідомлення і розуміння.
- Блокування: затримка у процесі очищення і звільнення.
- Сумніви: невпевненість у власних рішеннях і діях.
Карта Таро "Страшний суд": кабала
У кабалі карта "Страшний суд" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "ש" (Шин). Ця літера символізує вогонь і духовне очищення, що відповідає темам відродження і трансформації, представленим у карті "Страшний суд".
На Дереві Життя карта "Страшний суд" пов'язана зі шляхом між сефірами Ход (Слава) і Малхут (Царство). Цей шлях вказує на процес духовного очищення і відродження, який приводить до нового розуміння і стабільності.
Карта Таро "Страшний суд": астрологія
В астрології карта "Страшний суд" асоціюється з планетою Плутон, яка символізує трансформацію, відродження і глибокі зміни. Плутон також пов'язаний з руйнуванням старих структур і створенням нових.
Карта Таро "Страшний суд": астрологія
В езотериці карта "Страшний суд" символізує духовне пробудження, очищення і трансформацію. Вона вказує на важливість звільнення від старих переконань і негативних емоцій для досягнення нового рівня розуміння і духовного зростання.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
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