"Сонце": значення карти Таро

Карта "Сонце" також може вказувати на необхідність бути відкритими до нових можливостей і використовувати свою енергію для досягнення позитивних результатів.

Карта "Сонце" є дев'ятнадцятою картою у старших арканах колоди Таро.

Тож пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Сонце": історія

Її походження сягає середньовічної Європи, де Таро використовувалося для ворожіння і медитації. З часом образ "Сонця" розвивався, але його центральний мотив – символізм світла, радості і ясності – залишився незмінним. У класичній колоді Райдера-Вейта-Сміта, створеній 1909 року, карта "Сонце" отримала яскраве і наснажливе зображення.

Карта Таро "Сонце": символізм зображення

На карті "Сонце" зазвичай зображений яскравий сяйливий сонячний диск, що випромінює світло й тепло. На передньому плані зображена дитина, яка сидить на білому коні, тримаючи червоний прапор. Ця дитина символізує невинність, радість і нові починання. Кінь символізує чистоту й силу, а червоний прапор – життєву енергію і пристрасть. Сонце, як головний символ, вказує на ясність, успіх і позитивну енергію.

Карта Таро "Сонце": пряме значення

Успіх: досягнення цілей, успішні проєкти і позитивні результати.

досягнення цілей, успішні проєкти і позитивні результати. Щастя: радість, щастя і задоволення від життя.

радість, щастя і задоволення від життя. Ясність: чітке розуміння ситуації, прозорість думок і рішень.

чітке розуміння ситуації, прозорість думок і рішень. Енергія: життєва енергія, ентузіазм і мотивація.

Карта Таро "Сонце": перевернуте значення

Тимчасові труднощі: перешкоди й затримки на шляху до успіху.

перешкоди й затримки на шляху до успіху. Невпевненість: сумніви і невпевненість у власних силах.

сумніви і невпевненість у власних силах. Приховані проблеми: недостатня ясність у ситуації, можливі непередбачені проблеми.

недостатня ясність у ситуації, можливі непередбачені проблеми. Втома: відсутність енергії і мотивації, виснаження.

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Карта Таро "Сонце": кабала

У кабалі карта "Сонце" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "ר" (Реш). Ця літера символізує початок і просвітлення, що відповідає темам ясності та успіху, представленим у карті "Сонце".

На Дереві життя карта "Сонце" пов'язана зі шляхом між сефірами Ход (Слава) і Єсод (Фундамент). Цей шлях вказує на процес перетворення енергії та натхнення в матеріальне здійснення.

Карта Таро "Сонце": астрологія

В астрології карта "Сонце" асоціюється з Сонцем, яке символізує життєву енергію, силу, ясність та успіх. Сонце є центром нашої сонячної системи і джерелом світла й тепла, що ідеально відповідає темам карти "Сонце".

Карта Таро "Сонце": езотерика

В езотериці карта "Сонце" символізує просвітлення, успіх і позитивну енергію. Вона вказує на важливість відкритості до світла й позитивних змін, а також на необхідність використання своєї життєвої енергії для досягнення цілей і гармонії.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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