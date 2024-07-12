Під час сильної спеки в автівці померла дитина: що про це відомо

У момент трагедії на вулиці була неймовірна спека - 38-42 градуси вище нуля.

В США чоловік залишив спати в автівці свою дитину під час сильної спеки. Внаслідок цього дівчинка померла.

Про це пише CNN.

Як зазначається, трагедія сталася у штаті Аризона. Там батько дитини їздив з нею у справах. По дорозі додому вона заснула в автівці, тому батько залишив її спати з увімкненим двигуном та кондиціонером.

Вже коли додому повернулася мати дівчинки, вона помітила, що дитина знепритомніла. На той момент двигун та кондиціонер автівки вже не працювали. На місце інциденту прибули поліція та рятувальники.

Дівчинку екстрено госпіталізували, але вона померла у лікарні. За фактом смерті дитини поліція відкрила справу, триває слідство.

“Ми допитуємо батька, всіх свідків, сусідів, щоб дізнатися, чи була заведена машина і, чи працював кондиціонер. Все, що нам наразі відомо, що автомобіль був гарячий, а дитина не реагувала. Було дуже спекотно… Це дуже трагічно”, – повідомили правоохоронці.

Додамо, що у момент трагедії на вулиці була неймовірна спека - 38-42 градуси вище нуля. Зараз на заході та півдні США рекордна спека, яка призвела до смертельних випадків.

Водночас поліція розслідує ще одну смерть дитини, яку знайшли непритомною в автомобілі. За даними правоохоронців, п'ятирічного хлопчика залишили в авто на тривалий період. Температура у регіоні того дня становила 32 градуси спеки.

Нагадаємо, що найближчим часом на зниження температури в Україні чекати не варто. У країні утримуватиметься спека. Похолодання прийде щонайменше за тиждень.

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