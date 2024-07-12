У Вовчанській громаді люди підірвалися на розтяжці: що відомо про постраждалих

Вранці 12 липня у селі Стариця Вовчанської громади під час евакуації через лісосмугу люди підірвались на розтяжці, яку залишили після себе окупанти. Постраждало 6 людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

"У трьох з постраждалих гостра реакція на стрес, в інших трьох – вибухові поранення", – зазначили у відомстві.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у селі Циркуни біля Харкова на протитанковій міні підірвався легковий автомобіль. Загинули усі шестеро людей, які перебували в автівці: 53-річний водій автомобіля; його 64-річна сестра; чоловік близько 40 років, можливо, племінник водія; 25-річна жінка, ймовірно, племінниця водія; її 5-річний син та 2-місячне немовля – ймовірно донька 25-річної жінки.

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