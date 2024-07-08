Біля Харкова на протитанковій міні підірвалося авто: шестеро загиблих, серед них — 2-місячне немовля

У селі Циркуни біля Харкова на протитанковій міні підірвався легковий автомобіль, в якому перебувало шестеро цивільних осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інцидент трапився увечері в неділю, 7 липня, на грунтовій дорозі біля місцевого цвинтаря.

Загинули усі шестеро людей, які перебували в автівці: 53-річний водій автомобіля; його 64-річна сестра; чоловік близько 40 років, можливо, племінник водія; 25-річна жінка, ймовірно, племінниця водія; її 5-річний син та 2-місячне немовля — ймовірно донька 25-річної жінки.

“Тіла загиблих направлено до моргу. Надалі будуть проводитись ДНК-експертизи. Роботи на місці трагедії завершено”, - повідомив Олег Синєгубов.

"Кладовище" російських ракет у Харкові

Нагадаємо, за час повномасштабної війни в Україні міни разом із бомбами та артилерійськими та іншими снарядами, що не розірвалися, забруднили нашу територію настільки, що для її розмінування знадобиться 757 років.

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