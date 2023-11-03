Для повного розмінування України знадобиться 757 років – TIME

Україна випередила Афганістан та Сирію і стала найбільш замінованою країною у світі.

За час повномасштабної війни в Україні міни разом із бомбами та артилерійськими та іншими снарядами, що не розірвалися, забруднили нашу територію настільки, що для її розмінування знадобиться 757 років.

Про це пише видання TIME.

Також читайте Україну будуть очищувати роками: як готують саперів і собак для розмінування територій

Зазначається, що за час від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна випередила Афганістан та Сирію і стала найбільш замінованою країною у світі. Вважається, що третина української території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також мінами-пастками та осколками снарядів.

У виданні зауважують, що величезні мінні поля загальмували не лише контрнаступ ЗСУ. Вони поставили під загрозу шість мільйонів мирних жителів і зробили непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни, що вплинуло як на економіку України, так і на світове постачання продовольства.

"Масштаби забруднення України мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшими від часів Другої світової війни", – каже міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно з оцінкою, опублікованою GLOBSEC, аналітичним центром у Словаччині, Україні знадобиться 757 років, щоб усунути цю загрозу, використовуючи звичайні методи та наявні ресурси.

Згідно даними, триманими TIME від Мінекономіки України, станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителя загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені. Ці цифри не враховують територій, які все ще знаходяться під російською окупацією або де тривають важкі бої.

За словами Свириденко, в України є план, як повернути 80% забруднених земель у господарське використання протягом 10 років.

Піт Сміт, програмний менеджер HALO Trust в Україні, міжнародної некомерційної організації, яка займається розмінуванням , каже, що Україна є першою країною, яку він може пригадати, яка виконала такий рівень роботи з гуманітарного розмінування, коли війна ще триває.

Нагадаємо, що в Україні представили першу вітчизняну машину для розмінування.

Раніше видання Bild писало, що росіяни під час відступу мінують навіть трупи мирних жителів і дитячі візки.

Читайте також: