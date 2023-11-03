Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – TIME

Украина опередила Афганистан и Сирию и стала самой заминированной страной в мире.

За время полномасштабной войны в Украине мины вместе с неразорвавшимися бомбами и артиллерийскими и другими снарядами загрязнили нашу территорию настолько, что для ее разминирования понадобится 757 лет.

Об этом пишет издание TIME.

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Отмечается, что за время начала полномасштабного вторжения России Украина опередила Афганистан и Сирию и стала наиболее заминированной страной в мире. Считается, что треть украинской территории усеяна миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также минами-ловушками и осколками снарядов.

В издании отмечают, что огромные минные поля затормозили не только контрнаступление ВСУ. Они поставили под угрозу шесть миллионов мирных жителей и привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий страны, что повлияло как на экономику Украины, так и на мировую поставку продовольствия.

"Масштабы загрязнения Украины минами и неразорванными боеприпасами являются наибольшими со времен Второй мировой войны", – говорит министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно оценке, опубликованной GLOBSEC, аналитическим центром в Словакии, Украине понадобится 757 лет, чтобы устранить эту угрозу, используя обычные методы и ресурсы.

Согласно данным, держанным TIME от Минэкономики Украины, по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были искалечены или ранены. Эти цифры не учитывают территорий, все еще находящихся под российской оккупацией или где продолжаются тяжелые бои.

По словам Свириденко, у Украины есть план вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Пит Смит, программный менеджер HALO Trust в Украине, международной некоммерческой организации, занимающейся разминированием, говорит, что Украина является первой страной, которую он может вспомнить, выполнившей такой уровень работы по гуманитарному разминированию, когда война еще продолжается.

Напомним, что в Украине была представлена первая отечественная машина для разминирования.

Ранее издание Bild писало, что россияне во время отступления минуют даже трупы мирных жителей и детские коляски.

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