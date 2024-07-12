"Зірка": значення карти Таро

Карта "Зірка" також може вказувати на необхідність відкритості до нових ідей і можливостей, які можуть принести надію та натхнення.

Карта "Зірка" є однією зі старших арканів у колоді Таро, посідаючи сімнадцяту позицію.

Карта Таро "Зірка": історія

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Вона походить з італійських колод Таро епохи Відродження, як-от Вісконті-Сфорца. В різних колодах зображення змінювалося, але завжди передавало ідеї надії, натхнення і відновлення. У класичній колоді Райдера-Вейта-Сміта, створеній 1909 року. карта "Зірка" отримала дуже символічне зображення.

Карта Таро "Зірка": символізм зображення

На карті "Зірка" зазвичай зображена жінка, що стоїть на колінах біля водойми, одна нога якої на землі, а інша – у воді. Вона тримає два глечики, з яких ллється вода – одна у воду, інша – на землю. Це символізує баланс між підсвідомістю і матеріальним світом. Над нею сяє велика зірка, оточена сімома меншими зірками, які символізують чакри або планети. Дія карти відображає ніч, але загальна атмосфера свідчить про надію і відновлення.

Карта Таро "Зірка": пряме значення

Надія: символізує нові надії та мрії, які можуть реалізуватися.

символізує нові надії та мрії, які можуть реалізуватися. Натхнення: прихід творчих ідей і натхнення.

прихід творчих ідей і натхнення. Відновлення: період зцілення і відновлення після важких часів.

період зцілення і відновлення після важких часів. Духовне зростання: прогрес на шляху духовного розвитку і самопізнання.

Карта Таро "Зірка": перевернуте значення

Втрата надії: почуття розчарування і відсутність віри в майбутнє.

почуття розчарування і відсутність віри в майбутнє. Блокування творчості: відсутність натхнення і творчих ідей.

відсутність натхнення і творчих ідей. Проблеми з відновленням: труднощі у зціленні й відновленні після важких часів.

труднощі у зціленні й відновленні після важких часів. Сумніви: сумніви у своїх духовних переконаннях і шляхах розвитку.

Карта Таро "Зірка": кабала

У кабалі карта "Зірка" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "צ" (Цаді). Ця літера символізує праведність і духовну чистоту, що підходить для теми карти, яка досліджує надію, натхнення і духовне зростання.

На Дереві життя карта "Зірка" пов'язана зі шляхом між сефірами Нецах (Перемога) і Єсод (Фундамент). Цей шлях вказує на процес переходу від емоційного і духовного досвіду до матеріального світу.

Карта Таро "Зірка": астрологія

В астрології карта "Зірка" асоціюється зі знаком Водолія, який символізує гуманізм, інновації, свободу та оригінальність. Водолій також пов'язаний з інтелектуальним натхненням і прогресом.

Карта Таро "Зірка": езотерика

В езотериці карта "Зірка" символізує надію, натхнення і відновлення. Вона вказує на важливість звернення до своїх внутрішніх ресурсів та інтуїції для досягнення гармонії і зцілення. Карта також може вказувати на часи, коли підсвідоме стає активнішим і важливішим для духовного розвитку.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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