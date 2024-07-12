"Зірка": значення карти Таро

Карта "Зірка" також може вказувати на необхідність відкритості до нових ідей і можливостей, які можуть принести надію та натхнення.
Карта "Зірка" є однією зі старших арканів у колоді Таро, посідаючи сімнадцяту позицію.
Карта Таро "Зірка": історія
Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.
Вона походить з італійських колод Таро епохи Відродження, як-от Вісконті-Сфорца. В різних колодах зображення змінювалося, але завжди передавало ідеї надії, натхнення і відновлення. У класичній колоді Райдера-Вейта-Сміта, створеній 1909 року. карта "Зірка" отримала дуже символічне зображення.
Карта Таро "Зірка": символізм зображення
На карті "Зірка" зазвичай зображена жінка, що стоїть на колінах біля водойми, одна нога якої на землі, а інша – у воді. Вона тримає два глечики, з яких ллється вода – одна у воду, інша – на землю. Це символізує баланс між підсвідомістю і матеріальним світом. Над нею сяє велика зірка, оточена сімома меншими зірками, які символізують чакри або планети. Дія карти відображає ніч, але загальна атмосфера свідчить про надію і відновлення.
Карта Таро "Зірка": пряме значення
- Надія: символізує нові надії та мрії, які можуть реалізуватися.
- Натхнення: прихід творчих ідей і натхнення.
- Відновлення: період зцілення і відновлення після важких часів.
- Духовне зростання: прогрес на шляху духовного розвитку і самопізнання.
Карта Таро "Зірка": перевернуте значення
- Втрата надії: почуття розчарування і відсутність віри в майбутнє.
- Блокування творчості: відсутність натхнення і творчих ідей.
- Проблеми з відновленням: труднощі у зціленні й відновленні після важких часів.
- Сумніви: сумніви у своїх духовних переконаннях і шляхах розвитку.
Карта Таро "Зірка": кабала
У кабалі карта "Зірка" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "צ" (Цаді). Ця літера символізує праведність і духовну чистоту, що підходить для теми карти, яка досліджує надію, натхнення і духовне зростання.
На Дереві життя карта "Зірка" пов'язана зі шляхом між сефірами Нецах (Перемога) і Єсод (Фундамент). Цей шлях вказує на процес переходу від емоційного і духовного досвіду до матеріального світу.
Карта Таро "Зірка": астрологія
В астрології карта "Зірка" асоціюється зі знаком Водолія, який символізує гуманізм, інновації, свободу та оригінальність. Водолій також пов'язаний з інтелектуальним натхненням і прогресом.
Карта Таро "Зірка": езотерика
В езотериці карта "Зірка" символізує надію, натхнення і відновлення. Вона вказує на важливість звернення до своїх внутрішніх ресурсів та інтуїції для досягнення гармонії і зцілення. Карта також може вказувати на часи, коли підсвідоме стає активнішим і важливішим для духовного розвитку.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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