"Башта": значення карти Таро

Карта "Башта" може вказувати на необхідність перегляду своїх переконань і структур, які більше не служать вищій меті.
Карта "Башта" є однією зі старших арканів у колоді Таро, займаючи шістнадцяту позицію.
Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.
Карта Таро "Башта": історія
Її походження сягає середньовічної Європи, де Таро використовувалося для ворожіння і медитації. У різних колодах зображення Башти змінювалося, але завжди передавало ідеї руйнування, зміни і непередбачуваності. У колоді Райдера-Вейта-Сміт, створеній в 1909 році, карта "Башта" отримала дуже драматичне і символічне зображення.
Карта Таро "Башта": символізм зображення
На карті "Башта" зазвичай зображена велика вежа, яку вражає блискавка. Вежа руйнується, а люди падають з неї вниз. Зображення також включає полум'я і уламки, що летять у різні боки. Цей символізм вказує на раптові і драматичні зміни, руйнування старих структур і систем. Блискавка символізує втручання вищих сил або раптове просвітлення, яке руйнує старі ілюзії.
Карта Таро "Башта": пряме значення
- Раптові зміни: неочікувані події, які радикально змінюють ситуацію.
- Руйнування: крах старих структур, систем або відносин.
- Просвітлення: раптове розуміння або усвідомлення, що змінює погляд на речі.
- Втрата: втрата комфорту, безпеки або статусу через зміни.
Карта Таро "Башта": перевернуте значення
- Спротив змінам: небажання приймати або адаптуватися до змін.
- Затримка руйнування: відкладання неминучих змін або криз.
- Непередбачені втрати: втрати, які могли бути запобігані.
- М'які зміни: менш драматичні або поступові зміни, які все ще мають великий вплив.
Карта Таро "Башта": кабала
У кабалі карта "Башта" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "פ" (Пе). Пе символізує рот і мовлення, що може вказувати на силу слова і вираження, яке може спричинити значні зміни і руйнування.
На Дереві Життя карта "Башта" пов'язана з шляхом між сефірами Ход (Слава) і Нецах (Перемога). Цей шлях вказує на руйнування ілюзій і структур, які більше не служать вищій меті.
Карта Таро "Башта": астрологія
В астрології карта "Башта" асоціюється з планетою Марс. Марс символізує енергію, агресію, конфлікт і раптові зміни. Він приносить силу і активність, які можуть призвести до руйнування старих структур для створення нових.
Карта Таро "Башта": езотерика
В езотериці карта "Башта" символізує драматичні зміни, кризи і просвітлення, які приходять через руйнування старих структур і ілюзій. Вона вказує на необхідність прийняття цих змін як невід'ємної частини духовного розвитку і зростання.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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