"Башта": значення карти Таро

Карта "Башта" може вказувати на необхідність перегляду своїх переконань і структур, які більше не служать вищій меті.

Карта "Башта" є однією зі старших арканів у колоді Таро, займаючи шістнадцяту позицію.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Башта": історія

Її походження сягає середньовічної Європи, де Таро використовувалося для ворожіння і медитації. У різних колодах зображення Башти змінювалося, але завжди передавало ідеї руйнування, зміни і непередбачуваності. У колоді Райдера-Вейта-Сміт, створеній в 1909 році, карта "Башта" отримала дуже драматичне і символічне зображення.

Карта Таро "Башта": символізм зображення

На карті "Башта" зазвичай зображена велика вежа, яку вражає блискавка. Вежа руйнується, а люди падають з неї вниз. Зображення також включає полум'я і уламки, що летять у різні боки. Цей символізм вказує на раптові і драматичні зміни, руйнування старих структур і систем. Блискавка символізує втручання вищих сил або раптове просвітлення, яке руйнує старі ілюзії.

Карта Таро "Башта": пряме значення

Раптові зміни : неочікувані події, які радикально змінюють ситуацію.

: неочікувані події, які радикально змінюють ситуацію. Руйнування : крах старих структур, систем або відносин.

: крах старих структур, систем або відносин. Просвітлення : раптове розуміння або усвідомлення, що змінює погляд на речі.

: раптове розуміння або усвідомлення, що змінює погляд на речі. Втрата: втрата комфорту, безпеки або статусу через зміни.

Карта Таро "Башта": перевернуте значення

Спротив змінам : небажання приймати або адаптуватися до змін.

: небажання приймати або адаптуватися до змін. Затримка руйнування : відкладання неминучих змін або криз.

: відкладання неминучих змін або криз. Непередбачені втрати : втрати, які могли бути запобігані.

: втрати, які могли бути запобігані. М'які зміни: менш драматичні або поступові зміни, які все ще мають великий вплив.

Карта Таро "Башта": кабала

У кабалі карта "Башта" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "פ" (Пе). Пе символізує рот і мовлення, що може вказувати на силу слова і вираження, яке може спричинити значні зміни і руйнування.

На Дереві Життя карта "Башта" пов'язана з шляхом між сефірами Ход (Слава) і Нецах (Перемога). Цей шлях вказує на руйнування ілюзій і структур, які більше не служать вищій меті.

Карта Таро "Башта": астрологія

В астрології карта "Башта" асоціюється з планетою Марс. Марс символізує енергію, агресію, конфлікт і раптові зміни. Він приносить силу і активність, які можуть призвести до руйнування старих структур для створення нових.

Карта Таро "Башта": езотерика

В езотериці карта "Башта" символізує драматичні зміни, кризи і просвітлення, які приходять через руйнування старих структур і ілюзій. Вона вказує на необхідність прийняття цих змін як невід'ємної частини духовного розвитку і зростання.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.