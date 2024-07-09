Яку українці можуть отримати в Польщі пенсію

В Польщі для отримання пенсії треба мати 60 років для жінок та 65 - для чоловіків.

Українці в Польщі можуть отримати пенсію від Управління соціального страхування, навіть якщо працювали лише один день. Проте про мінімальну пенсію не йдеться - внесок буде розділено на середню тривалість життя. Тобто виплатити українцям можуть суму в мізерному розмірі.

Про це йдеться на сайті ZUS.

Як зазначається, в Польщі для отримання пенсії треба мати 60 років для жінок та 65 - для чоловіків. Крім того, країні потрібно сплачувати внесок в межах соціального страхування. Але не важливо, як довго будуть сплачуватися ці внески - навіть, якщо один день.

"Для обчислення розміру Вашої пенсії від Управління соціального страхування (ZUS) додаватимуться: валоризовані внески на пенсійне страхування, які зберігаються на Вашому індивідуальному рахунку в ZUS, валоризований початковий капітал (встановлений за періоди страхування до 1 січня 1999 року), валоризовані кошти, що зберігаються на Вашому субрахунку в Управлінні соціального страхування (ZUS)", – йдеться в роз'ясненні.

Водночас для отримання права на мінімальну пенсію в Польщі необхідно відповідати польським умовам: мати 20-річний стаж роботи для жінок та 25 років для чоловіків, а також досягнення пенсійного віку - 60 років та 65 років відповідно. В іншому випадку польська пенсія за віком буде розраховуватися на основі внесків, які особа сплачувала під час роботи в Польщі, і якщо цих внесків мало, допомога також буде низькою.

Додамо, що мінімальна пенсія в Польщі складає близько 13,6 тисячі гривень.

Нагадаємо, що Польща пропонує допомогти Україні з електрикою взимку.

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