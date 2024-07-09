Саміт НАТО: пані посол США анонсувала Patriot для України

Пані посол США в НАТО заявила про "позитивну відповідь" щодо ППО для України.

Пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що на Україну на саміті у Вашингтоні чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot.

Про це вона сказала 8 липня під час онлайн-дискусії Foreign Policy "НАТО в новій ері", пише "Голос Америки".

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", - сказала вона

Також Джуліанна Сміт зауважила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.

"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путін передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відволікає. Ми зосереджені на питанні України та збираємося дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань", - сказала Сміт.

Вона також додала, що під час саміту для України підготують "міст до членства".

"Це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке ми всі зараз проводимо", - сказала пані посол.

Вона підтвердила, що НАТО планує призначити нового високого представника в Києві, "який допоможе керувати роботою, яку НАТО проводить з українцями щодо таких речей, як модернізація, сумісність, стандартизація".

Нагадаємо, у Білому домі анонсували зустріч Байдена з Зеленським на саміті НАТО.

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