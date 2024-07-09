Україна успішно застосувала ракети ATACMS у Криму – Білий дім

Сили оборони України знищили цими ракетами ворожі ЗРК, командні пункти та аеродроми.

Українські війська успішно застосували отримані від США ракети великої дальності ATACMS для ураження об'єктів ворога в окупованому Криму.

Про це координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив на брифінгу.

Як висловився Кірбі, українські військові вкотре довели свою здатність стримувати найбільшу армію в Європі за підтримки Заходу.

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"Їхній успіх не обмежується тільки фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми", – зазначив представник Білого дому.

Він також нагадав, як Сили оборони України крилатими ракетами потопили російський корабель у Севастопольському порту, і що Чорноморський флот РФ був змушений покинути Крим.

"Що ж, тішить, як Україна тримається в цей критичний період. Але не варто забувати й про сьогоднішню похмуру реальність", – додав Кірбі.

До слова, нещодавно в Пентагоні заявили, що підхід США щодо українських ударів їхньою зброєю по території Росії залишається без змін. Щодо ударів по окупованому півострову там зазначили, що "Крим – це Україна".

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