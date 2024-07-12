У США зробили заяву про реальну здатність України воювати ще рік

У США впевнені, що Україна зможе перемагати Росію і після 2025 року.

Представник Держдепартаменту США Джеймс О'Браєн заявив, що Україна має всі шанси продовжувати успішну боротьбу проти російської агресії і після 2025 року, якщо це буде необхідно.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Вважаю, найшвидшим шляхом до миру є те, щоб Україна була достатньо сильною, щоб виграти війну. Між тим, що ми робимо тут цього тижня, і тим, що було зроблено останніми місяцями, ми дуже впевнені, що Україна зможе сказати Росії: "Ми можемо продовжувати воювати і перемагати вас до 2025 року і після, якщо захочете". За цих обставин ми вважаємо, що Україна здатна відштовхнути Росію та зберегти функціонування своєї економіки", – сказав представник Держдепартаменту США.

Для досягнення цієї мети, за словами представника Держдепу, Україна повинна виконати кілька ключових завдань. Передусім необхідно зупинити просування Росії на Сході. О'Браєн зазначив, що весняний наступ Росії вже зазнає краху, а Україна повертає частину територій.

Другим важливим аспектом є підтримка роботи економіки. Президент Байден оголосив про новий пакет допомоги, який включає стратегічні й тактичні системи протиповітряної оборони, що дозволить захистити критичну інфраструктуру та забезпечити функціонування економіки.

О'Браєн також підкреслив необхідність дестабілізації вогневих позицій Росії. Він зазначив успіхи України у витісненні Чорноморського флоту та авіації РФ від Криму, що суттєво обмежило можливості Росії обстрілювати українську територію.

Представник Держдепу наголосив, що позиція України суттєво покращилася. Він також згадав про домовленість G7 щодо використання заморожених російських активів на суму 50 мільярдів доларів для підтримки України.

"Ми вважаємо, що це найкраща "точка", щоб прагнути миру," – підсумував О'Браєн, наголошуючи на зміцненні позицій України у протистоянні з Росією.

Нагадаємо, саміт НАТО у Вашингтоні відбувся з відчутними результатами для України – отримаємо 40 млрд євро, винищувачі вже цього літа і нові системи ППО проти російських ракет. Про всі подробиці саміту читайте в матеріалі ТСН.ua.

Пресогляд: війна в Україні очима західних медіа

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