"Мирна місія" Орбана: помічник держсекретаря США прокоментував

ОʼБраєн зазначив, коли різні політики починають відчувати, що вони – ті, хто повинен владнати конфлікт, він сприймає це, як заздрість посередника: кожен хоче бути особливим.

Помічник Держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс ОʼБраєн повідомив, як він оцінює так звану миротворчу місію Віктора Орбана. Він також розповів, чи була вона предметом обговорення між угорським прем’єр-міністром і представниками США тут, у Вашингтоні.

Про це Джеймс ОʼБраєн сказав під час інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Не буду говорити про якісь дискусії. Альянс і коаліція, які підтримують Україну, мають чітку політику: ніщо про Україну без України. Україна має перемогти у цій війні…" – наголосив він.

ОʼБраєн зазначив, коли різні політики починають відчувати, що вони – ті, хто повинен владнати конфлікт, він сприймає це, як заздрість посередника. Кожен хоче бути особливим.

"І якщо повідомлення несе меседж коаліції, яка підтримує Україну, і альянсу, то воно має підтримку. Якщо це (а дехто підозрює, що повідомлення могло бути іншим) – лише одна людина, що пропонує ідеї, – це не має жодної сили. Думаю, Володимр Путін достатньо добре розуміє, щоб не довіряти цьому як відображенню того, з чим він стикається", – підсумував він.

Нагадаємо, Financial Times з посиланням на власні джерела пише, що лідери ЄС готують відповідь на "зовнішньополітичні прогулянки" Віктора Орбана до Москви. Адже його спроби проводити "позаштатну дипломатію" суперечать договорам блоку.

Нові заяви Орбана, щодо перемовин про мир

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