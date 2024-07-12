"Мирна місія" Орбана: помічник держсекретаря США прокоментував

ОʼБраєн зазначив, коли різні політики починають відчувати, що вони – ті, хто повинен владнати конфлікт, він сприймає це, як заздрість посередника: кожен хоче бути особливим.
Помічник Держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс ОʼБраєн повідомив, як він оцінює так звану миротворчу місію Віктора Орбана. Він також розповів, чи була вона предметом обговорення між угорським прем’єр-міністром і представниками США тут, у Вашингтоні.
Про це Джеймс ОʼБраєн сказав під час інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Не буду говорити про якісь дискусії. Альянс і коаліція, які підтримують Україну, мають чітку політику: ніщо про Україну без України. Україна має перемогти у цій війні…" – наголосив він.
ОʼБраєн зазначив, коли різні політики починають відчувати, що вони – ті, хто повинен владнати конфлікт, він сприймає це, як заздрість посередника. Кожен хоче бути особливим.
"І якщо повідомлення несе меседж коаліції, яка підтримує Україну, і альянсу, то воно має підтримку. Якщо це (а дехто підозрює, що повідомлення могло бути іншим) – лише одна людина, що пропонує ідеї, – це не має жодної сили. Думаю, Володимр Путін достатньо добре розуміє, щоб не довіряти цьому як відображенню того, з чим він стикається", – підсумував він.
Нагадаємо, Financial Times з посиланням на власні джерела пише, що лідери ЄС готують відповідь на "зовнішньополітичні прогулянки" Віктора Орбана до Москви. Адже його спроби проводити "позаштатну дипломатію" суперечать договорам блоку.