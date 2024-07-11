На саміті НАТО Салліван зробив важливу заяву щодо війни в Україні

На Вашингтонському саміті розпочалося будівництво "мосту" для України до НАТО.

Низка важливих заходів щодо довгострокової підтримки України на шляху до її членства в НАТО посилають сигнал президенту держави-агресорки Володимиру Путіну, що допомога Заходу не ослабне, а розв’язана Кремлем війна закінчиться поразкою Росії.

Про це говорив радник з питань національної безпеки президента США Джейкоб Салліван під час свого виступу на NATO Public Forum у Вашингтоні в четвер, 11 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на засіданні Ради НАТО-Україна будуть презентовані заходи, які союзники обговорювали раніше. Зокрема, нове військове командування НАТО в Німеччині розпочне програму навчання, оснащення й розвитку сил для українських військ.

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Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір призначити нового старшого представника для поглиблення інституційних відносин України з Альянсом і взаємодії з високопоставленими українськими чиновниками.

Салліван також нагадав, що напередодні, 10 липня, Альянс підтвердив у своєму комюніке незмінний курс на входження України в НАТО, тож на Вашингтонському саміті розпочалося будівництво "мосту" для України до НАТО.

"Кроки, які я щойно виклав, є будівельними блоками цього мосту. Разом вони ясно дають зрозуміти: Путін не може нас розділити, він не може нас перечекати, він не може нас послабити, і що Україна, а не Росія здобуде перемогу в цій війні", - заявив Салліван.

Гарні новини з саміту НАТО! Допомога, навчання та підтримка України!

Нагадаємо, раніше прессекретар російського президента Путіна Дмитро Пєсков прокоментував декларацію саміту НАТО, в якій ідеться, що майбутнє України – в Альянсі, а запрошення буде надіслано тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови.

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