У Києві оголошено перший рівень небезпеки: в чому причина

Насувається гроза.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві до кінця доби п'ятниці, 12 липня.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
"В найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 липня у столиці очікується гроза", – йдеться в повідомленні.
Місцева влада наголошує, що не варто лякатися звуків грому. Але водночас попереджає, якщо буде оголошено повітряну тривогу, то негайно прямувати до укриття.
Як повідомлялося, у Києві та ще 10 областях зафіксували температурні рекорди. Такі високі температури повітря в першій половині липня є доволі незвичайним явищем для України.
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