Ситуація стане кращою, але потім погіршиться: коли в Україні припинять відключати світло

Зі світлом українці можуть пробути максимум до двох місяців.

В Україні можуть відмовитися від застосування графіків відключення світла тільки восени. Проте потім ситуація в енергосистемі буде знову складною.

Про це пише “РБК-Україна”.

Як зазначається, до кінця цього місяця буде завершено основні ремонтні роботи на об'єктах генерації. Через що дефіцит в енергосистемі повинен зменшитися. Водночас у вересні, коли спаде спека, відключення взагалі можуть перестати застосовувати. Так вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко,

Проте такий період буде недовготривалим — максимум до двох місяців. Вже у листопаді без відключень світла не обійтися. Про це кажуть і експерти, і представники уряду та великих українських енергокомпаній.

Тобто до кінця осені ситуація знову ускладниться, навіть якщо виправдаються всі очікування щодо відновлення зруйнованих ТЕС та встановлення розподіленої генерації.

Нагадаємо, що усі українські електростанції обстріляні, деякі по 20 разів.

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