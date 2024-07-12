Зустріч Зеленського та Мелоні у Вашингтоні: що обговорили політики

У Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Український лідер поінформував про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зустрівся з Мелоні у Вашингтоні

"Дякую за те, що обороноздатність і відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 цього року", – наголосив він.

Раніше глава України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном виконання рішень Саміту миру. Також йшлося про підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання наших військових.

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