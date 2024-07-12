Зеленський поспілкувався з Макроном на саміті НАТО: про що йшлося

Глава України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном виконання рішень Саміту миру. Також йшлося про підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання наших військових.

Про це написав український лідер Володимир Зеленський.

"Дякую Президенту Еммануелю Макрону та французькому народу за принципову й неослабну підтримку", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в кінці саміту НАТО у Вашингтоні був ухвалений Український договір. Документ фіксує довгострокову військову та оборонну підтримку України, розвиток майбутніх Сил оборони та механізм екстрених консультацій на випадок ескалації війни чи можливої агресії в майбутньому.

Читайте також: