У Норвезькому морі зіткнулись корабель та глибоководний апарат РФ: деталі

У Норвезькому морі 1 липня 2024 року під час випробувань в акваторії зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36".

Про це інформує Головне управління розвідки.

Зазначається, що носієм "АС-36" став рятувальний корабель Північного флоту РФ "Михайло Рудницький".

"У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудніцкого" не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.

Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36".

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