У Норвезькому морі зіткнулись корабель та глибоководний апарат РФ: деталі

Російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень.
У Норвезькому морі 1 липня 2024 року під час випробувань в акваторії зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36".
Про це інформує Головне управління розвідки.
Зазначається, що носієм "АС-36" став рятувальний корабель Північного флоту РФ "Михайло Рудницький".
"У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудніцкого" не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та "АС-36", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування.
Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту "АС-36".
Нагадаємо, на іранському танкеру Sinopa у Червоному морі біля берегів Саудівської Аравії відбулися вибухи і спалахнула пожежа через ракетні удари.
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