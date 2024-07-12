Учасники саміту НАТО ухвалили Український договір: що це дасть державі

Зокрема, договором передбачені механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни в Україні чи можливої агресії в майбутньому.

В кінці саміту НАТО у Вашингтоні був ухвалений Український договір. Документ фіксує довгострокову військову та оборонну підтримку України, розвиток майбутніх Сил оборони та механізм екстрених консультацій на випадок ескалації війни чи можливої агресії в майбутньому.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Підписаний Український договір став доповненням до спільної декларації G7, погодженої на попередньому саміті НАТО. До декларації приєдналися 32 учасники.

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Під час ухвалення договору президент США Джозеф Байден заявив, що "у короткостроковій перспективі ми продовжуватимемо забезпечувати Україну зброєю, боєприпасами та навчанням, необхідними для відсічі російським військам".

"У середньостроковій перспективі допоможемо створити сили й можливості для захисту України та стримування подальшої агресії", – додав американський лідер.

Він зазначив, що в разі спроби Росії знову напасти на Україну після закінчення війни, усі країни-підписанти документа підтримають Київ.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський сказав, що Український договір "виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас".

В ОП зазначили, що документ відкритий для підписання іншими країнами. Він фіксує довгострокову військову та оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни чи можливої агресії в майбутньому.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії повідомили, що на саміті НАТО за підсумками зустрічі Ukraine Compact лідери України, США, Канади, країн Євросоюзу, а також Японії, підписали зобов’язання щодо підтримки України. В ЄК також пояснили, що передбачає ця підтримка.

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