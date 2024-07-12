Відключення стануть тривалішими: де світла не буде по 7 годин

Обмеження на постачання електроенергії діятимуть всю добу.

Відключення електроенергії в Україні стануть тривалішими, світла не буде протягом 7 годин у 4 груп споживачів.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"Сьогодні в Україні та Європі — аномальна спека. Погодні умови дають додаткове навантаження на енергосистему, серйозно пошкоджену ворогом в останні 4 місяці", — йдеться в публікації.

Водночас у білій зоні графіка світло буде гарантовано.

Зазначається, що "відключення світла відбуватимуться також й у світло-сірих зонах графіків" у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

За даними "Укренерго", 12 липня обмежувальні заходи споживання діятимуть протягом усієї доби.

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