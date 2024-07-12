Відключення стануть тривалішими: де світла не буде по 7 годин

Обмеження на постачання електроенергії діятимуть всю добу.
Відключення електроенергії в Україні стануть тривалішими, світла не буде протягом 7 годин у 4 груп споживачів.
Про це повідомили у компанії ДТЕК.
"Сьогодні в Україні та Європі — аномальна спека. Погодні умови дають додаткове навантаження на енергосистему, серйозно пошкоджену ворогом в останні 4 місяці", — йдеться в публікації.
Водночас у білій зоні графіка світло буде гарантовано.
Зазначається, що "відключення світла відбуватимуться також й у світло-сірих зонах графіків" у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
За даними "Укренерго", 12 липня обмежувальні заходи споживання діятимуть протягом усієї доби.