Дженнифер Лопес и Бена Аффлека после развода неожиданно застали вместе в отеле

Парочку заметили во внедорожнике актера, после чего они отправились в гостиницу.

Американскую певицу Дженнифер Лопес и голливудского актера Бена Аффлека, которые месяц назад начали процесс развода, неожиданно заметили вместе.

Папарацци застали бывших влюбленных во внедорожнике артиста, а затем в отеле. Как пишет издание People, впервые после подачи документов на развод Аффлека и Лопес заметили 14 сентября. Они прибыли в одну из гостиниц в Лос-Анджелесе. Певица выбрала черные джинсы и коротенькую блузку, а актер был одет в брюки и рубашку.

Впрочем, фанатам не стоит надеяться на примирение пары. Дело в том, что они встретились вместе, чтобы провести время с детьми, которые за годы их отношений успели привязаться друг к другу. Кроме того, судя по фото, между Аффлеком и Лопес не сложилось слишком теплого разговора.

Весной этого года стало известно, что в браке голливудских знаменитостей серьезные проблемы. Лопес и Аффлек пытались держать это в тайне, однако в СМИ попадало все больше подробностей. Наконец, 20 августа Джей Ло официально подала документы на развод. Недавно инсайдер рассказал, почему супруги развелись и кто стал виновником этого.

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