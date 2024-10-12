"Дроны-драконы" меняют поле боя в Украине: что известно

Украинские военные постоянно совершенствуют свои беспилотники для повышения их эффективности, и дроны-драконы стали ярким примером такой адаптации.

Об этом сообщает New York Times.

Солдаты прикрепляют к дронам извергающей термит канистры – расплавленный металл, смесь алюминия и оксида железа, который горит при температуре 4400 градусов по Фаренгейту (приблизительно 2400 градусов Цельсия). Во время горения возникает самоподдерживающаяся реакция, что делает его практически невозможным для тушения, говорится в статье.

Также читайте Украинские дроны атаковали РФ: над аэропортом в Казани закрыли небо

Командир ударной беспилотной роты 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" Вячеслав рассказал изданию, что это помогает ВСУ "выкуривать" русских солдат из лесов — пламя сжигает растительность, которая служит им укрытием, подвергая их и их снаряжению на прямой нападение. Он отметил, что с момента прибытия его подразделения в район Покровска в апреле удалось уничтожить более 3 тысяч российских военных.

"Дроны-драконы" стали еще одним революционным шагом в войне беспилотников, изменившей боевые действия, утверждает NYT.

Российские силы также не заставили себя ждать с производством собственных "дронов-драконов". В российских тг каналах появлялись видео, на которых российские войска используют дроны для обстрела украинских солдат.

Как отмечает NYT, "дроны-драконы" – лишь небольшая часть быстро растущего флота беспилотников. Они участвуют в срочной гонке вооружений для внедрения инноваций и массового производства дронов, которые становятся более быстрыми, летающими и все более смертоносными.

Обе стороны планируют наращивать количество беспилотников, и опытные пилоты становятся все ценнее, их труднее заменить.

"Пилоты – это специалисты, которые по весу золота, и их нужно защищать... После обнаружения противник не жалеет ресурсов для уничтожения их позиций", – отметил Вячеслав.

Какие «вкусные» цели в России могут поразить украинские дроны

Читайте также: