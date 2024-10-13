У Харкові одразу три музичних гурти забрали до ТЦК просто під час концерту

По всій Україні співробітники ТЦК продовжують влаштовувати масові облави.

Цього разу у Харкові ТЦК у супроводі поліції здійснили рейд у клубі, де було заплановано виступ трьох музичних гуртів. Мова йде про "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox". За словами очевидців, на місце прибуло понад 20 співробітників, які оглядали документи не лише в артистів, але й у відвідувачів події. У результаті деяким затриманим чоловікам були вручені повістки, а одного з членів команди вже відправлено на навчання.

Гурт "Ґрунт палає"

"В Харкові накрили концерт, забрали True Tough. Забрали телефони, менеджера не пускали. Забрали також учасників інших гуртів, які мали грати. Всіх, окрім Роману. Покрутили відвідувачів також. За словами очевидців, рейд був з 20+ представників ТЦК та поліції. Затриманим видали повістки, звукорежисера концерту відправили на навчання", - повідомляє Telegram-канал "Сата зухвало про музло".

Гурт "Mordox"

До слова, наступного дня музичні колективи мали долучитися до благодійного концерту у Києві. Проте, як пише організатор події, "через форс-мажорні обставини" три гурти довелося прибрати із запланованої програми концерту в столиці.

"Друзі, на жаль, через форс-мажорні обставини, які не залежать від нас і на які ми не можемо вплинути як організатори, три гурти (Ґрунт Палає, Mordox, True Tough) не зможуть виступити сьогодні, але концерт все одно відбудеться за участі інших трьох анонсованих команд", - пише Neformat в Instagram.

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