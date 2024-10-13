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Як ОСББ готуються до опалювального сезону

Як ОСББ готуються до опалювального сезону

Встановити сонячну електростанцію на даху багатоквартирного будинку можна за 2-3 місяці / Фото: ТСН

Попри великий вибір програм, кількість ОСББ, що ними скористалося становить лише 1%.

Опалювальний сезон у більшості українських міст стартує вже завтра. Перше тепло подадуть у школи, дитсадки та лікарні. 

ТСН.Тиждень з'ясував, чи готові до зими багатоповерхівки та чому не засвоїли уроки попередніх блекаутів.

За словами голови одного з київських ОСББ Станіслава Донцова, їх багатоквартирний будинок не тільки забезпечив свої власні потреби, а й віддає електрику в загальноміську мережу.

"От прямо зараз наш будинок віддає в загальноміську мережу 10 кВт енергії. Автоматика так налаштована, що саме у піковий час споживання – це від 18 до 22 години – ми трошки її віддаємо", – розповів він журналістам ТСН.

Ще влітку потужності сонячної електростанції, яка розташована на даху їхньої багатоповерхівки не вистачало навіть на роботу ліфтів. А от зараз енергії від сонячних панелей вистачає на все, та й ще продають надлишок.

"Ми споживаємо, як побутовий споживач за фіксованим тарифом 4,32 грн, а віддаємо за ринковим тарифом. У вечірні години пік – це 9 гривень", – зауважив Станіслав.

Звісно, для того, щоб сонячна електростанція повністю задовольняла потреби жильців, тут збільшили кількість панелей до 72-х, додали ще один інвертор та акумулятори. Встановлення та підключення сонячної електростанції загалом обійшлося у понад 3 мільйони гривень. Але ОСББ скористалися міською програмою "70 на 30", за умовами якої 70% вартості сплачує місто, а 30% – мешканці.

Проте реальність є набагато сумнішою. Такі ОСББ, як очолюване Станіславом Донцовим,  радше виняток, ніж правило. На жаль. А зима вже зовсім близько, і саме  Київ першим розпочне опалювальний сезон.

Вже з понеділка у столиці ввімкнуть опалення для лікарень, шкіл та інших закладів соціальної галузі. Житлові будинки почнуть обігрівати, коли температура впродовж трьох діб буде нижче +8°C.

Через децентралізовану систему опалення, кожна міська рада сама визначить, коли розігрівати батареї. Та війна внесла корективи –  ключовий вплив на централізовану енергосистему тепер не тільки в руках мерів, а й в кількості російських обстрілів.  А отже виграє той, хто зможе опалювати себе сам. 

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв вважає, що людям потрібно нагадати про можливість встановити у багатоквартирних будинках сонячні електростанції.

"Треба якось підштовхнути їх, щоб не були пасивними. Бо потім будемо ображатися самі на себе", – зауважив Пантелеєв. 

На пасивність людей скаржиться й голова ОСББ Юлія Святенко, каже, це головний ворог для мешканців багатоповерхівок. В ОСББ, яке вона очолює – два будинки по 25 поверхів, у яких мешкає близько півтори тисячі людей. Аби прийняти спільне рішення про встановлення сонячної електростанції, мало проголосувати понад 50% власників.

"Ми маємо розуміти, що хоча б 50% плюс мають прийняти це рішення і відповідати за це рішення, тобто сплатити ці кошти. Якби сплатили всі, то це небагато – 200 гривень з квартири. Бо є ще кредит від міста. Шикарна зараз є пропозиція від Револьверного фонду Київської міської адміністрації, де під 5% будинок без жодних задатків та застав може взяти під рішення загальних зборів собі цю суму короткочасно, від року навіть до п'яти та розбити ці платежі", – розповідає Юлія.

Але на жаль це рішення підтримали лише 40% мешканців. 

"І я так думаю, що люди трохи розслабилися, скажімо так. Вони думають, що хтось за них все зробить", – зазначає голова ОСББ.

Скільки часу потрібно на встановлення сонячної електростанції

То що ж робити зараз? Чи є час для тих, хто тільки зараз буде вирішувати питання у своєму будинку? Чи вже надто пізно?

"Якщо зараз почати цю процедуру з ОСББ, то можна через 2,5-3 місяці все одно це все встановити. Можна навіть скоріше, якщо люди будуть голосувати бистріше, зберуть кошти бистріше, то можна і за 2 місяці встигнути", – пояснив радник заступника голови КМДА Олексій Тихонов.

Ще одна  міська програма – Компенсація за купівлю обладнання – генераторів, інверторів з акумуляторами, зарядних станцій. Через попит, її декілька місяців тому переглянули й відсоток компенсації віднедавна  збільшили.

ОСББ та ЖБК можуть отримати відшкодування 75% вартості, але не більше: 

  • 100 тис. грн для будинків до 6 поверхів ;
  • 200 тис. грн для будинків від 7 до 16 поверхів 
  • 300 тис. грн для будинків від 17 поверхів.

Також є програми для приватних будинків.

"На мій будинок 10-кіловатний інвертор, три батареї по 5 кВт і батареї сонячні на 6 кВт разом все вийшло близько пів мільйона, 430 тисяч гривень. Так багато – бо будинок повністю на електриці.  Але чотириста тридцять тисяч – здається не піднімна цифра. Проте. Цю суму розтягнули на 10 років", – розповів власник приватного будинку Андрій Саук.

Тобто чоловік протягом 10 років буде сплачувати лише тіло кредиту у розмірі 3700 грн на місяць, а відсотки по кредиту сплатить держава.

Якщо ви не зможете сплатити – то у вас просто заберуть сонячну станцію. Все ж ніби ок.  

Але розмір трагедії в одній цифрі. Попри великий вибір програм кількість ОСББ, що ними скористалося – всього 1%. І це прямо означає, що зима буде досить складною. 

"В принципі принаймні треба починати. Це впирається не лише в наявність рішення і зборів, але так само в наявність обладнання. Бо цього обладнання на ринку, ну, його теж, умовно, небагато. Те, що є, воно заброньоване, тобто, вам його треба замовити. Це за умов, що ОСББ вже є. А якщо його і немає, то там взагалі все печально", – зазначив виконавчий директор асоціації "енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

Але опалювальний сезон триватиме до середини березня, тобто 5 повних місяців. І якщо просто зараз почати діяти, то вперті встигнуть зробити це навіть до нового року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зима із "зірочкою"! Чому ОСББ не підготували багатоповерхівки до ХОЛОДІВ

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві розпочнеться від 15 жовтня. Кличко запевнив, що Київ готовий до опалювального сезону.

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